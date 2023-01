Soudan: Al-Burhan effectue une visite historique à Oulu

Oulu, Nil Bleu — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a exprimé la détermination et la volonté du leadership de soutenir le peuple de la région Oulu et de montrer la solidarité avec le leadership de la région pour créer les conditions appropriées pour le retour des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs régions.

S'adressant à une masse de population dans la région d'Oulu, État du Nil Bleu a loué le patriotisme et le rôle historique du peuple de la région Oulu, en qualifiant leur rassemblement pour lui recevoir d'expression de l'unité du peuple du Soudan, en réfutant les allégations qui alimentent la division entre les peuples du même pays.

Il a affirmé l'engagement de l'État à compléter les arrangements de sécurité pour le personnel de l'armée populaire en vue de les intégrer dans les rangs des Forces Armées Soudanaises pour continuer la marche vers la sécurité et la protection de la patrie et des citoyens.

Il a souligné qu'il n'y aura pas de retour à la guerre qui a été contournée par l'accord de paix de Juba, dont il a affirmé la détermination à mettre en œuvre et à compléter ses exigences dès que possible.

Al-Burhan a affirmé le souci de déployer tous les efforts pour préparer la région à accueillir les personnes déplacées et les réfugiés en les fournissant des installations et des services qui les aideront à se stabiliser et à contribuer au processus de production.

Pour sa part, le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Commandant Malik Aggar, a renouvelé sa promesse à la population de la région de compléter le retour des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs régions avant la saison d'automne.

Le Gouverneur de la Région du Nil Bleu a apprécié la visite du Président du Conseil de Souveraineté, qu'il a qualifiée d'historique, et qui n'a pas été précédée d'une visite similaire, sauf à l'époque de l'ancien Président Maréchal Jaafar Nimeiri.

Au cours de la visite, Al-Burhan a tenu deux réunions importantes avec les commandants et les officiers de l'Armée Populaire et des représentants des citoyens de la province de Bau, et a écouté leurs demandes concernant la sécurisation des services, la fourniture des exigences pour le retour des personnes déplacées et des réfugiés dans leurs régions, et la reconstruction des zones affectées par la guerre au cours des dernières années.