Algérie/Ethiopie: Foot / CHAN-2022 (Gr.A - 2e J) Algérie - Ethiopie (1-0) - Déclarations

ALGER — Déclarations recueillies par l'APS, à l'issue du match Algérie - Ethiopie (1-0, mi-temps : 0-0), disputé mardi soir au stade Nelson Mandela de Baraki, dans le cadre de la 2e journée (Gr.A) du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13 janvier- 4 février):

Madjid Bougherra (sélectionneur/ Algérie): "Je suis content pour les joueurs, je tiens à les féliciter. Nous avons vu deux équipes un peu fatiguées sur la fin du match. Nous avons changé de système, qui avait été expérimenté pour la première fois lors du stage effectué à Tabarka (Tunisie). Nous avons une équipe qui peut jouer en deux systèmes différents. J'ai beaucoup aimé la première période, nous avons eu des opportunités, mais toujours ce problème de la dernière passe. Nos latéraux n'ont pas été retrouvés, d'autant qu'ont avaient beaucoup d'espaces. Après la pause, nous avons procédé par contres. L'état d'esprit est au top. On n'est pas encore premiers, il faut rester concentré en vue du dernier match pour attaquer ensuite les quarts de finale. Kendouci aurait pu être plus décisif.

On a toujours des déchets en avant. Les joueurs ont été disciplinés tactiquement, mais ce dernier geste qui nous a manqué et qui aurait pu nous permettre de marquer plus de buts et se mettre définitivement à l'abri. On n'a pas été à l'abri d'un but égalisateur de l'Ethiopie. Match après match, les joueurs prennent encore plus de confiance. Nous restons positifs. Nous allons encore travailler pour se perfectionner. Je tiens à féliciter nos deux milieux de terrain : Draoui et Mrezigue, qui ont fait un travail monstre. Par ailleurs, c'est toujours un plaisir de croiser les anciens joueurs tels que Madjer, Ziani, ou Yebda, qui ont écrit l'histoire du football algérien, c'est bien de les inviter pour le tournoi. On forme tous une famille".

Wubetu Abate (sélectionneur / Ethiopie): " C'était un match difficile, car nous avons affronté le pays hôte, les joueurs algériens avaient l'avantage de jouer devant leur public, c'est un apport important. L'Algérie a mieux joué, je veux les féliciter pour leur qualification. En première période, ils ont exercé beaucoup de pressing sur nous, nous avons essayé de gérer.

En seconde période, nous avons encaissé le but, ça été serré par la suite. L'Algérie compte six points, le Mozambique en a 4, notre mission de qualification est devenue plus difficile. La défaite de ce soir nous a coûté cher. Les supporters algériens sont très assionnés, ils ont beaucoup motivé leurs joueurs, ce qui a fait la différence. Encore, félicitations l'équipe algérienne à qui je souhaite d'atteindre la finale ".