Sénégal: Sédhiou / Promotion des initiatives de développement et de bonne gouvernance - La plateforme des acteurs Non-Étatiques enfile ses nouveaux habits

Le secrétariat exécutif de la plateforme des acteurs non-étatiques (ANE) de la région de Sédhiou a été renouvelé hier, mercredi 18 janvier au siège de l'ONG Enfance et Paix en présence d'une panoplie d'acteurs venus des trois départements de la région. Mamadou Lamine Sadio, le coordonnateur de l'ONG Enfance et Paix a été reconduit à cette instance et le reste de l'ossature entièrement revu. Il exhorte la nouvelle équipe à la persévérance pour relever les défis de la bonne gouvernance et du développement durable.

Face à la presse hier, le secrétaire exécutif régional reconduit de la plateforme des acteurs Non-étatiques de Sédhiou s'est de prime abord réjoui de la qualité et de la diversité des acteurs venus prendre part à cette rencontre : " nous avons enregistré la participation de qualité des acteurs venants des trois départements qui composent la région de Sédhiou à savoir les organisations de la société civile, les associations et ONG, les syndicats, mais également le secteur privé ", a déclaré Mamadou Lamine Sadio.

Il a en outre fait observer que ce fut des moments forts ayant permis de renouveler les instances de la plateforme. Le conseil d'administration est mis en place et se compose les trois familles d'acteurs que sont les acteurs de la société civile, les acteurs du secteur privé et organisations socioprofessionnelles et les organisations syndicales.

" Les trois co-présidents sont également élus et vont désormais conduire les destinées de la plateforme de Sédhiou. Il s'agit de Moussa Dramé de l'association Gabou pour le développement de Sédhiou, de Mariama Dia ; la présidente de l'association citoyenne pour l'éducation et le développement du côté de Goudomp et de Ousmane Badiane au nom des organisations syndicales ", a dit Mamadou L. Sadio.

Et de relever : " la nouveauté, ce sont les statuts et règlements qui ont été revus et qui ont créé les secrétariats exécutifs régionaux qui auront la charge quotidienne d'animer la plateforme des acteurs non-étatiques. Je remercie mes collègues de tous bords qui ont renouvelé leur confiance à mon endroit en me reconduisant comme secrétaire exécutif régional de la plateforme des acteurs non étatiques de Sédhiou. Enfin, Mamadou Lamine Sadio rappelle qu'il y a énormément de défis et que ce cadre des ANE va servir de réceptacle de synergies de l'ensemble des forces vives de la région pour engager les initiatives et de développement et de bonne gouvernance ", a-t-il conclu sous les ovations de ses pairs.