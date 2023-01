Congo-Brazzaville: Finances publiques - La CNTR relève la mauvaise gestion des Fonds Covid-19 et du Fonds national de solidarité

La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR) a relevé, à l'issue d'une enquête diagnostique réalisée courant octobre 2022 sur le fonctionnement du Fonds covid-19 et le Fonds national de solidarité, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie gouvernemntale de riposte à cette pandémie, de nombreuses irrégularités.

" Certains marchés des biens et services ont été passés avec de nombreuses irrégularités ; l'Etat congolais s'est retrouvé très endetté ; certains bénéficiares des marchés ont été payés sans avoir livré les biens et services commandés ", a épinglé le président de la CNTR, Joseph Mana Fouafoua, dans un communiqué de presse rendu public le 18 janvier à Brazzaville.

" Ainsi la CNTR invite pour audition toutes les personnes physiques ou morales intéressées ou se reconnaissant dans ces faits à se présenter les 26 et 27 janvier à 10 heures précises, à son siège, sis au n°165 avenue Nelson-Mandela, au Centre-ville de Brazzaville. Toutes les personnes concernées doivent se munir de toutes pièces justifiant les faits relevés ", a-t-il précisé.

En effet, l'institution avait alerté lors de sa deuxième session ordinaire, tenue du 17 au 27 octobre 2022, sur des pratiques peu orthodoxes observées dans la gestion du Fonds covid-19 et du Fonds national de solidarité, confiée aux ministères en charge des Finances et de la Santé. L'audit de la CNTR qui s'est poursuivi par la suite concernait les niveaux de transparence et de responsabilité atteints dans la gestion de ces fonds. Il avait ainsi relevé que l'urgence des mesures mises en place pour lutter contre la covid-19 a relégué au second plan l'exigence de la transparence et de responsabilité dans la gestion des ressources mobilisées dans cette lutte.

" On constate que des structures et mécanismes de gestion peu orthodoxes ont été créés pour gérer les moyens matériels et financiers mobilisés. La non-conformité à la réglementation en vigueur desdites structures et desdits mécanismes a conduit à des pratiques également peu orthodoxes concernant la gestion de ces moyens ", dénonçait Joseph Mana Fouafoua.

Organe indépendant doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, la CNTR a pour missions, entre autres, de veiller à la stricte application du code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques ; recueillir et diffuser les meilleures pratiques en la matière ; requérir toute expertise pour la validation des informations relatives aux recettes et aux dépenses publiques. Elle a aussi pour mission d'entreprendre des études, des analyses et des diagnostics sur la gestion des finances publiques ; diligenter toute enquête en cas de violation de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des finances publiques.