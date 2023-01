Mali: Les dégâts des mutilations génitales féminines n'épargnent pas les bébés

Une récente étude menée au Mali met en garde contre les complications aiguës qui engagent le pronostic vital chez les filles dans les sept jours suivant l'excision, en s'appuyant sur l'expérience du service de pédiatrie de l'Hôpital universitaire Gabriel Touré à Bamako.

Du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020, une équipe de médecins a mené une étude descriptive rétrospective incluant toutes les filles âgées de 0 à 15 ans qui ont été hospitalisées en raison de complications dans la première semaine après l'excision.

Au cours de cette période, 17 bébés ont été hospitalisés en raison de complications causées par des mutilations génitales féminines (MGF). Six d'entre eux étaient des bébés de moins de deux mois, tandis que quatre n'avaient même pas un mois ; ils étaient des nouveau-nés. Et sept avaient moins d'un an.

Les principales complications étaient des saignements, des difficultés respiratoires... La pâleur était présente chez toutes les patientes et cela était causé par une détresse respiratoire.

Comme l'examen l'a montré chez toutes les enfants, on a trouvé une ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres génitales. L'anémie était présente chez 16 bébés, et neuf avaient une septicémie.

Le séjour moyen à l'hôpital était de cinq jours, et pendant le séjour, ils recevaient une transfusion sanguine, des antibiotiques ; et pour arrêter le saignement dans près de la moitié des cas, quelques points de suture avaient été nécessaires. Deux bébés étaient décédés des suites d'un saignement et d'une septicémie graves.

" La partie la plus difficile de l'étude était l'interrogatoire avec les parents pour le remplissage de la fiche d'enquête. Le sujet est tabou chez nous. Dans la majorité des cas, la patiente n'est pas hospitalisée ", indique Sacko Karamoko du département de pédiatrie du CHU Gabriel Touré de Bamako, un des auteurs de l'étude.

" L'hospitalisation concerne surtout les cas compliqués : saignements, infection, etc. ce qui est surprenant est que les parents trouvent l'excision normale et sont prêts à la refaire parce que c'est culturel ", ajoute ce dernier dans un entretien avec SciDev.Net.

Les chercheurs ont également constaté un retard dans la demande de prise en charge par les parents. " La sensibilisation à travers des programmes nationaux et les associations de lutte contre l'excision est nécessaire. Mais aussi l'interdiction de la pratique et des sanctions contre ses auteurs ", préconise Sacko Karamoko.

La mutilation génitale féminine est une ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins externes.

Dans 30 pays africains, la pratique qui est sans bénéfice pour la santé et qui est une violation des droits humains des filles et des femmes, met en danger trois millions de filles chaque année. La plupart de ces personnes à risque se trouvant en Afrique subsaharienne.

Dans une étude publiée il y a deux ans, la proportion la plus élevée de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant subi des MGF en Afrique subsaharienne était enregistrée au Mali, en Sierra Leone et en Guinée avec plus de 85 % de femmes.

9 filles sur 10 seront victimes des MGF d'ici 2030

L'Organisation mondiale de la santé a averti cette année que si aucune mesure n'est prise, le traitement des complications de santé dues aux mutilations génitales dans les pays à forte prévalence devrait atteindre 2,3 milliards de dollars d'ici 2047.

Selon l'analyse statistique de l'UNICEF pour le Mali publiée l'année dernière, si les tendances actuelles se poursuivent, 9 filles sur 10 seront victimes des MGF d'ici 2030.

Au Mali, l'excision, ou mutilation génitale féminine, est pratiquée par des femmes appelées " exciseuses traditionnelles " qui utilisent des instruments bruts non stérilisés.

Les conséquences sur la santé sont alors variables : saignements dus aux lésions des artères et des veines qui entraînent l'anémie voire la mort ; chocs causés par la douleur ou la peur, sans oublier les infections, l'infertilité, la rétention d'urine...

Si elle est infectée, la plaie peut provoquer la formation de chéloïdes pouvant entraîner des complications pendant l'accouchement, des problèmes menstruels avec par exemple une accumulation de sang...

Aminata Dicko Sangaré, spécialiste de la protection de l'enfance à l'UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance) au Mali, explique à SciDev.Net que la pratique est profondément enracinée dans les cultures et les traditions, et qu'elle est intrinsèquement liée aux inégalités entre les sexes et aux déséquilibres de pouvoir entre les hommes et les femmes.

" Les mutilations génitales féminines sont une pratique largement acceptée culturellement et socialement. Selon les données du gouvernement, l'éducation, la religion, la culture, la langue, le fait qu'une personne vive en milieu rural ou urbain, etc., ne semblent pas avoir d'impact sur les attitudes à l'égard de la mutilation des organes génitaux féminins ", dit-elle.Selon l'Enquête démographique et de santé au Mali 2018, le taux d'acceptation de l'excision est encore élevé dans le pays. 76% des femmes et 74% des hommes âgés de 15 à 49 ans pensent que la pratique de l'excision devrait se poursuivre.

Georges Amagana Togo de l'ONG " Développement holistique Afrique " à Bamako estime que des études comme celle-ci sont importantes et utiles.

" L'enjeu est de renforcer les acquis démocratiques du Mali (gouvernance, renforcement de l'équité de genre et lutte contre les violences basées sur le genre. Les aides ou appuis que nous apportons sont l'animation, la sensibilisation, la formation avec les médias et l'appui à la sécurité alimentaire des femmes en situation difficile... ", indique-t-il à SciDev.Net.

L'UNICEF Mali et ses partenaires sont sur le point de lancer une initiative nationale dans le pays. " L'objectif est de contribuer à stimuler de nouvelles discussions sur les MGF au niveau de la famille et de la communauté à travers leur recatégorisation, avec un accent particulier sur la campagne de l'Union africaine (initiative Saleema) pour accélérer la transformation des normes sociales liées aux MGF " conclut Aminata Dicko Sangaré.