Ile Maurice: Rassemblement du PTr - Come-back de Ramgoolam à Pamplemousses-Triolet ?

Fait notable. Pour sa première sortie publique en cette année 2023, Navin Ramgoolam a choisi la circonscription n°5, soit Pamplemousses-Triolet. L'ancien Premier ministre sera présent à un rassemblement du PTr au Prince and Princess Wedding Hall de Solitude, à partir de 17 h 30, le vendredi 20 janvier.

S'agit-il de la première réunion d'une série que les Rouges organisent dans les prochains jours et semaines ? "Non", répond le président du PTr, Patrick Assirvaden. "Celle-ci est organisée par le député Ranjiv Woochit et ses agents au n°5. Au niveau du bureau politique du parti, il n'y a aucune réunion ou congrès prévu dans les semaines à venir." Le député du n°5 confirme qu'il est effectivement celui qui a pris l'initiative d'organiser cette réunion.

Pourquoi ? Navin Ramgoolam aurait-il l'intention de se présenter dans cette circonscription ? Ranjiv Woochit affirme qu'en tant que leader du parti, il a le droit d'être candidat là où il le souhaite avant de faire ressortir que Navin Ramgoolam a été élu à cinq reprises entre 1991 et 2014 dans cette circonscription avant d'ajouter : "Pourquoi n'y serait-il pas élu une sixième fois ?"

En attendant, si Navin Ramgoolam se présente comme candidat au n°5 aux prochaines élections générales, il nous revient que Ranjiv Woochit le sera également pour un deuxième mandat. Pour le troisième candidat, il faut voir évoluer les discussions d'une éventuelle alliance de l'opposition et il se pourrait que le choix se porte dès lors sur un candidat du MMM, en l'occurrence Anil Seeruttun, qui n'avait pas été élu dans cette circonscription aux législatives de 2019.

Il faut également noter que Navin Ramgoolam est régulièrement présent à Pamplemousses-Triolet. Il rate rarement une cérémonie de mariage à laquelle il est invité et on le voit souvent aux enterrements. Il y a quelques semaines, il a passé plusieurs heures sur un terrain de football à Terre-Rouge et a tenu à rencontrer des joueurs des différentes équipes qui avaient participé à un tournoi organisé par des habitants de la circonscription.