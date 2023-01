Ile Maurice: "Team building" du MSM - Padayachy félicité, d'autres ministres et députés blâmés

Malgré des consignes très strictes données afin de ne rien dévoiler au sujet de l'exercice de team building organisé par le Mouvement socialiste militant (MSM) le week-end dernier à Belle-Mare, les langues commencent à se délier. D'emblée, les participants ont été priés de laisser leur portable à la porte. Aucune photo, aucune vidéo, aucun enregistrement n'étaient permis.

C'est le leader du MSM qui a ouvert la séance. Il a tenu à féliciter le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, pour sa politique de redressement de l'économie. Selon Pravind Jugnauth, c'est grâce à lui que l'économie a pu se relever du marasme provoqué par la pandémie.

Mais ce n'est pas seulement des félicitations qu'a adressées Pravind Jugnauth. Il a "brossé la tête" d'au moins trois ministres et d'une députée. Il a exprimé son mécontentement face à des relations jugées trop proches entre un ministre et une députée.

Des reproches ont été adressés à un ministre qui se trouvait à l'étranger récemment. Pravind Jugnauth estime qu'il n'avait pas à se rendre à l'étranger car sa présence à Maurice était autrement plus importante. Un autre ministre a été critiqué pour sa gestion du dossier des travailleurs étrangers. Il y a eu énormément de doléances de la part de ces travailleurs et Pravind Jugnauth est d'opinion que le ministre n'a pas été actif pour trouver des solutions à leurs problèmes, surtout durant la période des fêtes de fin d'année.

Plus proches des mandants

Le leader du MSM a demandé à ses parlementaires d'être plus proches de leurs mandants et de dresser une liste des personnes en grande difficulté, à cause de l'inflation, surtout dans les régions rurales. Le gouvernement adoptera un plan en vue de soulager ces personnes vulnérables en puisant probablement des fonds du Solidarity Fund.

Certains parlementaires ont évoqué des pressions qui sont exercées sur eux par des membres du public, plus particulièrement quand ils reçoivent des gens dans les Citizens' Advice Bureaux. Très souvent, ces personnes viennent pour trouver un emploi dans le secteur public. Elles préfèrent toujours rencontrer un ministre qu'un député car elles estiment qu'un backbencher du gouvernement n'a pas le pouvoir de faire bouger les choses en leur faveur.

Si, au début, le MSM avait choisi un hôtel de l'Est pour cet exercice de team building, les dirigeants du parti ont préféré finalement qu'il soit organisé au centre Ocean Tropical Fruit, une propriété située à BelleMare et appartenant au ministre Vikram Hurdoyal. Et ce, pour éviter toute fuite d'informations.