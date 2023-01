Sénégal: Vers la création de deux prix littéraires Cheik-Aliou-Ndao pour valoriser les langues nationales

Dakar — Le directeur du livre et de la lecture, Ibrahima Lo, a annoncé, mercredi, à Dakar, la création, avant la fin de cette année, de deux prix littéraires dédiés à Cheik Aliou Ndao, en guise d'hommage au célèbre écrivain sénégalais et de "valorisation des langues nationales".

Il a annoncé cette initiative lors d'une cérémonie dédiée à M. Ndao, à l'initiative de l'association "Fonk sunuy làmmiñ", chargée de la promotion des langues nationales, à la Maison de la Culture Douta-Seck.

"Pour poursuivre l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui, le professeur Aliou Sow a décidé d'instituer, cette année, deux prix littéraires Cheik-Aliou-Ndao pour la valorisation des langues nationales", a dit M. Lo.

Il s'agit d'un prix littéraire Cheik-Aliou-Ndao pour la promotion de la recherche et de la valorisation des langues nationales, et d'un prix destiné" à la promotion de l'œuvre littéraire du célèbre écrivain, a expliqué le directeur livre et de la lecture.

La directrice de l'Alphabétisation et des langues nationales, Ndèye Name Diouf, et de nombreux invités, dont des professeurs, des écrivains, des élèves et des admirateurs de l'écrivain nonagénaire, ont pris part à la cérémonie qui lui a été dédiée.

Cheik Aliou Ndao est un célèbre écrivain d'expression française et wolof, surtout connu pour sa pièce de théâtre "L'exil d'Albouri" (1967), qui a été mise en scène dans plusieurs pays.

Selon le directeur du livre et de la lecture, l'association "Fonk sunuy làmmiñ" est chargée de préparer la création des deux prix, dont les lauréats recevront chacun une récompense de 1 million de francs CFA.

"Je voudrais (... ) exprimer la satisfaction de l'Etat à l'endroit de Cheik Aliou Ndao pour l'immense œuvre qu'il a réalisée au profit des langues nationales et de la culture au Sénégal", a dit Ibrahima Lo.

Au nom du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, Ibrahima Lo a octroyé une subvention de 3 millions de francs CFA à l'association "Fonk sunuy làmmiñ", dont sont membres des universitaires, des journalistes et des écrivains contribuant à la promotion des langues nationales au Sénégal.

"Le professeur Aliou Sow encourage tous les [promoteurs des] langues nationales à fédérer leurs efforts et à s'organiser pour faire progresser ce segment important de notre identité collective", a-t-il dit.

Le ministère de la Culture et du Patrimoine historique a remis des cadeaux, dont un trophée, un boubou en bazin et une somme d'argent, à Cheik Aliou Ndao, lauréat en 2012 du Grand Prix du chef de l'Etat pour les Lettres, pour l'ensemble de son œuvre.

Cheik Aliou Ndao a également reçu un diplôme de reconnaissance de sa "contribution inestimable au rayonnement des langues nationales".

Très ému par l'hommage "surprise" qui lui a été rendu, il a invité les membres de l'association "Fonk sunuy làmmiñ" à continuer à promouvoir les langues nationales. "C'est ce qui va nous aider à nous réconcilier avec notre être profond et à contribuer au développement du Sénégal", a-t-il dit.

Le Nigeria et l'Indonésie ont réussi à s'approprier leurs langues nationales, même s'ils sont d'anciennes colonies de puissances étrangères, a rappelé Cheik Aliou Ndao, invitant ses compatriotes à faire de même.

M. Ndao est romancier, conteur, dramaturge, poète et essayiste. Il a publié plusieurs livres en français et en wolof.

L'écrivain a enseigné l'anglais pendant plusieurs années avant d'être nommé conseiller du Premier ministre Abdou Diouf. Il était également conseiller de ce dernier lorsqu'il est devenu président de la République.