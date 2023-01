Sénégal: Moussa Ndiaye, premier buteur des lions au chan - " On a une équipe très costaud "

Moussa Ndiaye a exprimé sa joie d'avoir été le premier buteur du Sénégal à la 7ème édition au CHAN qui se déroule en Algérie.

Entré en second période du match contre la Côte d'Ivoire, le pensionnaire du Jaraaf de Dakar a délivré les Lions avec un but marqué à la 77e minute.

" Je suis très content d'avoir marqué le but de la victoire et on continue à travailler très dur pour être à la hauteur Inch Allah ", confie-t-il.

Le milieu terrain des Lions relève toutefois un manque de sérénité et d'efficacité dans la prestation des Lions. " Nous avons effectué une très bonne entame, une bonne entrée en jeu avec beaucoup d'engagement et de volonté. Tout a été génial juste qu'il nous avait manqué de sérénité pour concrétiser les occasions. Il y a eu un manque d'efficacité. Si on était efficaces en première période du match, on allait certainement marquer un but ", regrette- t-il. Malgré les trois points, le travail est, selon lui, loin d'être pour Moussa Ndiaye.

" Rien n'est encore fait. Le travail est loin d'être fini même. Ce n'est que le début du commencement et on se prépare très bien pour le prochain match ", promet-il.

Pour mieux aborder le deuxième match, le pensionnaire de Jaraaf met l'accent sur l'efficacité. " Nous allons beaucoup travailler sur l'efficacité, revenir plus costaud sur les duels. Parce qu'on a une équipe très costaud ", indique-t-il.