Togo: Nane Richard - " On se donnera à fond pour être à la CAN en 2024 "

Au cours d'une interview exclusive accordée à L'Equipe228, l'international togolais Nane Richard a évoqué la double confrontation (20 mars à l'extérieur et 28 mars au stade de Kégué) qui attend les Eperviers du Togo face au Burkina Faso.

" Cette double confrontation ne sera pas du tout facile parce que ce sont deux matchs décisifs pour nous. Le Togo a les armes et les moyens nécessaires pour ces deux rencontres face au Burkina Faso. On donnera tout pour pouvoir gagner cette double confrontation. La qualification est possible. Tout est possible dans le football. On se donnera à fond pour être à la CAN en 2024. Ce qui est important pour nous les joueurs et le public sportif togolais ", a déclaré l'attaquant du Hafia FC à L'Equipe228.

Seulement un point pris après deux journées des éliminatoires de la CAN 2023, la sélection togolaise a obligation de résultat face au Burkina Faso pour espérer se qualifier.