Sénégal: Hausse unilatérale des tarifs de transport - L'AFTU impose sa loi, malgré l'injonction du ministre

Le réseau AFTU-Dakar continue de dicter sa loi aux usagers. Ou du moins des lignes du réseau des GIE propriétaires des minibus Tata. Malgré, l'injonction faite par le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, certaines lignes continuent d'appliquer les nouveaux tarifs réajustés, avec des hausses comprises entre 50 et 100 F CFA sur des sections, sous l'œil impuissant des usagers.

Les populations continuent de subir les conséquences de l'augmentation sur le prix du carburant, à cause de l'entêtement de certaines lignes du réseau AFTU, en dépit de l'injonction de la tutelle. En effet, comme annoncé dans un communiqué en date du 13 janvier, l'AFTU avait porté à la connaissance des usagers que les prix des sections tarifaires de toutes les lignes du réseau connaitront un réajustement, à compter du lundi 16 janvier 2023.

Une mesure appliquée à la lettre par certaines lignes, notamment la ligne 62, qui est d'ailleurs, à l'origine de la mise en demeure servie par le CETUD à AFTU-Dakar, après avoir été informé qu' "un véhicule immatriculé DK9019AK, affecté à la ligne 62 du réseau de AFTU-Dakar a appliqué une hausse des tarifs, sans consentement du CETUD", note un communiqué du Conseil exécutif des transports urbains durables.

Même constat à la ligne 69 qui dessert Diamalaye et Tivaouane Peulh, via croisement Cambérène, Bountou Pikine, Poste-Thiaroye et Keur Massar. Sur cette ligne, ils sont allés même plus loin, en affichant, dans les véhicules, les grilles sur les nouveaux tarifs en cours, à côté du communiqué caduque de l'AFTU pour justifier la hausse.

Sur cette grille tarifaire, on peut voir pour l'aller : section 1 Namora-Marché Tivaouane Peulh (100 F CFA) ; section 2 : NAMORA-Croisement Tivaouane Peulh (150 F CFA). Il s'agit là d'une ancienne section (unique) désormais divisée en deux. Même constat pour les sections 3 : NAMORA-Terminus 61 Keur Massar (200 F CFA) et section 4 : Namora-Station Keur Massar (250 F CFA). Dans l'ancienne grille, les sections 3 et 4 faisaient une seule qui était taxée à 100 F CFA pour les passagers reliant la station de Keur Massar au croisement de Tivaouane Peulh.

Section 5 : NAMORA- Croisement Keur Massar (300 F CFA). Aussi la distance comprise entre le Terminus 61 et le croisement Keur Massar est passée à deux section ; alors qu'avant elle était de 100 F CFA. Même constat aussi pour la section 6 : NAMORA-Sicap Mbao (350 F CFA, cette section allait jusqu'à Poste Thiaroye et même SIPS). Il en est de même pour la section 7 : NAMORA- Bountou Pikine (400 FCFA). Là aussi la distance a été réduite, contrairement à l'ancien tarif où la section se terminait à Cambérène. Section 8 : NAMORA-Croisement Cambérène (450 F FCA) et Section 9 : Namora-Croisement 22 (500 F CFA) et Section 10 : Namora-Diamalaye (550 F CFA).

Pour ce qui est du retour les tarifs sont présentés également comme suit : Section 1 : Diamalaye-Croisement 22 (100 F CFA) ; Section 2 : Diamalaye-Croisement Cambérène (150 F CFA) ; Scetion 3 : Diamalaye-Bountou Pikine (200 F CFA). Section 4 : Diamalaye-Sicap Mbao (250 F CFA) ; Section 5 : Diamalaye-Croisement Keur Massar (300 F CFA) ; Section 6 : Diamalaye-Station Keur Massar (350 F CFA) ; Section 7 : Diamalaye-Terminus 61 Keur Massar (400 F CFA), Section 8 : Diamalaye-Croisement Tivaouane (450 F CFA) ; Section 9 : Diamalaye-Keur Massar (500 F CFA) et enfin Section 10 : Diamalaye-Marché Tivaouane Peulh (550 F CFA).

MISE EN DEMEURE DE AFTU-DAKAR PAR LE CETUD

Ce qui est à l'origine d'altercations ente receveurs et clients sur cette ligne 69, c'est que non seulement les tarifs ont connu une hausse de 50 F CFA sur chaque section, mais aussi est surtout l'on rend compte que toute les sections initiales ont été sectionnées en deux. Donc à l'arrivée, au lieu de 50, l'on se retrouve avec des hausses de 100 F CFA sur les sections habituelles qui ont été cassée en deux. A noter qu'après avoir été informé du cas de la ligne 62, le Conseil exécutif des transports urbains durables s'est fendu d'un communiqué indiquant la mise en demeure de AFTU-Dakar.