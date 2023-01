Sénégal: Un responsable du musée Théodore Monod salue "le bel exemple de partenariat" avec "19M Dakar"

Dakar — Le conservateur du musée Théodore Monod de l'Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN), El Hadji Malick Ndiaye, salue le "bel exemple de partenariat" ayant conduit sa structure et la marque française Chanel à organiser une exposition collective à l'occasion de l'ouverture de la galerie "19 M Dakar".

Démarrée le 12 janvier dernier au musée Théodore Monod d'art africain, au cœur de Dakar, cette exposition porte sur les savoir-faire des mains, les métiers du tissage et de la broderie. Elle va s'ouvrir jeudi aux officiels.

"C'est un bel exemple de partenariat qu'il faut encourager parce que c'est équilibré, juste et du point de vue scientifique, managérial et technique, il y a eu une plus-value extraordinaire puisque le musée refait peau neuve, il est sur la sellette avec cette exposition internationale, le monde entier vient ici et le musée est mis en avant", a dit El Hadj Malick Ndiaye.

Cette exposition se tient dans le cadre d'un partenariat public-privé aux termes duquel la galerie "19 M Dakar" a réhabilité le bâtiment du musée Théodore Monod où se déroule l'exposition, sans compter son implication dans le comité curatorial appelé à décliner la vision de ce projet, selon El Hadji Malick Ndiaye, un des commissaires de cette exposition.

Il a salué ce type de collaboration qui est à encourager, estimant que "tout le mérite" revient à la galerie "19M Dakar" et à son mode d'approche.

"Les responsables de la galerie 19M sont arrivés à Dakar avec cette intention de tisser des liens. Ils sont venus avec une idée [et] ils sont là avec les acteurs qui sont dans des domaines variés et divers (mode design tissage broderie)", pour "un dialogue équitable, une concertation évolutive avec ces acteurs qui a débouché sur un projet à la mesure d'un véritable projet dans un secteur et un endroit donné", a-t-il dit.

Cette collaboration entre les deux structures "est multidimensionnelle et institutionnelle", avec des acteurs interagissant, a souligné M. Ndiaye, selon qui d'autres projets devraient naître de ce partenariat, "au grand bonheur du travail créateur, du génie de l'entreprenariat culturel, de la manière dont l'écosystème culturel se développe et du tourisme culturel".

Le musée Théodore Monod et la galerie "19M Dakar" poursuivent deux missions qui "se rencontrent le mieux dans le domaine de la transmission", relève El Hadji Malick Ndiaye, ajoutant que "derrière les objets du musée, il y a des connaissances, des savoir-faire, des modes de vie et des techniques encadrés et transmis".