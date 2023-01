Afrique de l'Ouest: BRVM - Oragroup enregistre la plus forte hausse de cours ce 18 janvier 2023.

A l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 18 janvier 2023 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Oragroup Togo a enregistré la plus forte hausse de cours.

Le cours de cette valeur est en effet passe de 2980 FCFA la veille à 3190 FCFA ce 18 janvier 2023, soit une progression de 7,05%. Du fait de cette performance, Oragroup Togo est à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours devançant de loin les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 5,56% à 1 900 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 4,31% à 6 780 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 3,75% à 830 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 3,72% à 5 300 FCFA)).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,37% à 1 005 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 3,85% à 750 FCFA), Total Sénégal (moins 2,64% à 2 400 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 2,16% à 4 990 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 2,08% à 4 700 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est fortement rabaissée à 532,191 millions de FCFA alors qu'elle se situait à 5,450 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a progressé de 31,259 milliards, se situant à 7338,585 milliards de FCFA contre 7307,326 milliards de FCFA ce 18 janvier 2023.

Celle du marché obligataire est toujours en baisse, passant de 8816,411 milliards de FCFA précédemment à 8815,638 milliards de FCFA ce mercredi 18 janvier 2023.

Du côté des trois indices, on note une embellie. L'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a progressé de 0,54% à 96,81 points contre 96,29 points la veille. Quant à l'indice composite (l'indice général de la Bourse), il a aussi gagné 0,43% à 197,26 contre 196,42 points la veille. La même logique haussière prévaut également au niveau de l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) qui a progressé de 0,23% à 99,67 points contre 99,44 points la veille.