Mali: Le Premier ministre fait le point des réalisations en 2022

Dr. Choguel Kokalla Maïga s'est essayé à cet exercice lors de la traditionnelle présentation des vœux de nouvel an du gouvernement au président de la Transition. Le Premier ministre a passé en revue les réalisations faites durant l'année 2022 par les différents départements ministériels.

Le chef du gouvernement a rappelé que l'année 2022 a été une année particulière parce que porteuse de défis aux plans politique, sécuritaire, économique, social et humanitaire pour notre pays. Avant d'affirmer que l'année écoulée a commencé par l'embargo illégal, injuste et inhumain de la CEDEAO et de l'UEMOA.

Malgré tout, le gouvernement a pu mener des actions dans plusieurs domaines. Au sujet des réalisations faites durant l'année 2022 par les différents départements ministériels, Dr. Choguel Kokalla Maïga, a rappelé le transfert des ressources de l'État aux collectivités territoriales d'un montant de 471,978 milliards de Fcfa en 2022. " Dans le cadre de la lutte contre la vie chère, les exonérations des droits et taxes accordées au cordon douanier se sont chiffrées à plus de 190 milliards Fcfa, soit 35,84% des recettes réalisées au cours de la même période ", fait savoir le Premier ministre.

"Par groupe de produits, ces pertes de recettes se répartissent ainsi qu'il suit : produits pétroliers 52,489 milliards Fcfa (soit 27,61%) et produits non pétroliers (137,587 milliards de Fcfa (soit 72,39%) ".

Aussi, le chef du gouvernement a indiqué qu'au moins 15 milliards de Fcfa ont été engagés l'an passé pour assurer le financement de la gratuité de certains services de santé notamment la césarienne, la lutte contre le paludisme, le Sida, la tuberculose, les vaccins et certains médicaments. En appui direct aux populations vulnérables à travers le programme gouvernemental de transfert monétaires, 39 milliards de Fcfa ont été distribués à 366.964 ménages.

S'y ajoutent la mobilisation d'un montant de 5 milliards de Fcfa pour la réalisation de 146 adductions d'eau sommaires dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Gao, Ménaka, Kidal, Nioro du Sahel, Bougouni, Koutiala, San et le District de Bamako. Ainsi qu'à l'acquisition de matériels et équipements sanitaires au profit des Régions de Kayes, Ségou, Mopti, Gao, Nioro du Sahel, Koutiala, San et le District de Bamako.

A propos des subventions budgétaires, Choguel Kokalla Maïga a fait ressortir qu'un montant total de 4.952 milliards de Fcfa a été mobilisé pour la prise en charge des droits de certains travailleurs compressés depuis des années avant la Transition (Huicoma-sa, Comatex Itema, Azalai hôtel Tombouctou, Smecma).

Aussi, la subvention pour les intrants agricoles a atteint plus de 28 milliards de Fcfa. À cela s'ajoutent la subvention à l'EDM d'un montant de 30 milliards de Fcfa, un soutien supplémentaire de 40 milliards de Fcfa consenti aussi à la même société pour la prise en charge partielle de sa dette fiscale et la subvention à la Somagep pour un montant de 1 milliard de Fcfa.

Les efforts budgétaires de lutte contre la Covid-19 se sont poursuivis à travers l'affectation d'une enveloppe de 62,056 milliards de Fcfa aux dépenses de santé et aux mesures d'appui à l'économie, aux entreprises et aux ménages.