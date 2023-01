Congo-Kinshasa: Monnayage de l'enrôlement des électeurs - La CENI attend des preuves pour sanctionner

Tout requérant de la carte d'électeur dans la ville de Kinshasa à qui on exige de l'argent pour obtenir sa carte est appelé à le dénoncer avec preuve, pour que le centre d'inscription incriminé subisse des sanctions, a déclaré la secrétaire exécutive provinciale de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) à Kinshasa, au cours d'une interview accordée mercredi 18 janvier à Radio Okapi.

Anne-Marie Mukwayanzo Mpundu réagit ainsi aux multiples accusations notamment des acteurs de la société civile sur le monnayage de cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours dans la première aire opérationnelle.

" Donner l'argent est une infraction et demander l'argent aussi c'est une infraction. C'est pour cela que nous nous mettons toujours derrière tous ces cas pour sanctionner là où nous avons des preuves. Nous ne laissons jamais passer. Donc, nous demandons à la population d'être vigilante : on vous demande l'argent, si vous donnez, essayez de prendre des preuves pour que vous puissiez nous signaler et nous, à notre tour, nous puissions sanctionner le centre, là où on vous a demandé de l'argent ", recommande Anne-Marie Mukwayanzo.

La cheffe de la CENI au niveau de la capitale rappelle que cette opération est gratuite et tout le monde est censé respecter cet ordre, au risque de subir la rigueur de la loi :

" Dans l'histoire de la corruption, il y a toujours le corrompu et le corrupteur. Sur cette question de monnayage c'est pareil, il y a ceux qui demandent l'argent et il y a ceux qui donnent. Or ceux qui donnent savent très bien que la délivrance de la carte d'électeur est gratuite. Que les gens se mettent en tête que la délivrance de la carte d'électeur est gratuite. Donc personne ne peut leur obliger à donner de l'argent pour quoi que ça soit. Qu'ils se mettent en ordre, qu'ils aient leurs documents exigés, qu'ils suivent la procédure et qu'ils suivent aussi la file d'attente ".

Plusieurs requérants de la carte d'électeurs, rencontrés dans certains centres d'inscription de la Commission électorale nationale indépendante, dénoncent le monnayage des opérations d'enrôlement par des agents de l'ordre ou membres de la CENI commis pour la sécurisation de ces opérations.