Afrique: Conde "Très fier de mes joueurs"

Le sélectionneur du Mozambique, Conde a exprimé sa fierté envers ses joueurs, après la victoire de ses poulains sur la Libye 3-2, mardi 17 janvier, à Baraki, lors de la deuxième journée du groupe A du Championnat d'Afrique 2022, TotalEnergies.

Condé a admis que ce match contre la Libye était très harpe et qu'il est heureux de l'avoir remporté : "C'était un match difficile, et nous savions que la Libye avait perdu contre l'Algérie et voudrait absolument se racheter. Une situation que nous avons eu du mal à gérer, à cause de notre manque d'expérience et de la pression des supporters. On a dû avoir un temps d'adaptation."

L'entraîneur mozambicain a livré en conférence de presse, le secret de nouveau visage du Mozambique en seconde période : " J'ai dit à mes joueurs que vous allez gagner ce match et vous savez pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas le perdre. Ce ne sont pas les joueurs que j'ai l'habitude d'entraîner que je vois jouer : Montrez-vous. "

Avant d'ajouter : "Dans ce match, j'ai effectué trois changements. Les trois joueurs me semblaient fatigués, normal, ils avaient joué l'intégralité du match précédent. Il nous fallait du sang neuf.

Très heureux après avoir remporté le match contre la Libye, Condé a conclu son discours en disant : "Je suis très fier de nos joueurs. Ils ont joué un grand match, et je leur ai dit qu'il fallait se souvenir de toutes nos préparations.

Le Mozambique affrontera l'Algérie le 21 janvier, au stade "Nelson Mandela", à 20h00 (heure locale)