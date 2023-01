Afrique: CHAN 2022 / Pape Thiaw (coach Sénégal) - " On a manqué de réussite "

La sélection locale du Sénégal a perdu devant l'Ouganda (0-1) dans un match compliqué. En zone mixte, le sélectionneur Pape Thiaw est revenu sur la défaite et se projette déjà sur le dernier match de poule.

" On a manqué de réussite. Parce que sur le contenu du jeu, on a vraiment dominé. On a vraiment créé des occasions, le résultat ne reflète pas la physionomie du match. Il faut féliciter cette équipe qui a su nous battre avec ses arguments. Ce qui nous reste à faire est de continuer à travailler et se préparer pour le prochain match qui sera une finale pour nous ", a déclaré le technicien sénégalais avant d'enchaîner sur l'état d'esprit de ses joueurs.

" C'est vrai qu'après avoir loupé le penalty, les gamins ont baissé mentalement et c'est là où on a pris ce but. Ce n'est pas facile parce que ce sont de jeunes joueurs. Après on a su aussi relever la tête et développer notre jeu, avoir des occasions ... C'est difficile avec Libasse qui prend un carton rouge pour excès d'engagement. Avec la pelouse c'est compliqué avec la Var, c'est un fait du jeu on l'accepte ".

Enfin, Pape Thiaw s'est projeté sur le match contre la RD Congo (22 janvier à 19H GMT), l'ultime chance de se qualifier pour les quarts de finale.