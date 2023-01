Sénégal: La masse monétaire s'est appréciée de 0,4% au mois d'octobre

Au mois d'octobre 2022, la masse monétaire au sens large qui regroupe les billets et pièces en circulation et les dépôts en compte cheque s'est appréciée de 0,4% sous l'effet de la bonne tenue de la masse monétaire M1 (+0,6%) et amoindrie par le fléchissement des autres dépôts (-0,1%).

Au niveau des contreparties, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) renseigne que la situation se traduit par une bonification de 4,4% des actifs extérieurs nets, au moment où les créances intérieures et les passifs à caractère non monétaires augmentent respectivement de 4,3% et de 3,5%.