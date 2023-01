Afrique: Investissement touristique et hôtelier en Afrique francophone- Fin de la troisième édition de la Citha à Abidjan

Abidjan, la capitale économique ivoirienne a accueilli le 18 janvier la troisième édition de la Conférence sur l’Investissement Touristique et Hôtelier en Afrique (Citha) au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Placée sous le thème « l’Afrique mérite le beau », elle a permis à des acteurs internationaux du tourisme et de l’hôtellerie d’échanger sur les perspectives d’un secteur d’avenir sur le continent.

Selon des sources proches des organisateurs et des sources officielles, la troisième édition de la Conférence sur l’investissement touristique et hôtelier en Afrique francophone (Citha), organisée par le cabinet de conseil de référence dans le secteur Voltere by Egis, a réuni plus de 250 experts et professionnels du tourisme. Ces derniers ont mis en exergue la manière dont l’hôtellerie africaine est un vecteur de modernité et de création. La Citha a également été l’occasion de montrer le rôle du tourisme en tant qu'accélérateur de croissance et de développement local. En effet, le secteur au cours des 20 dernières années est devenu vital pour de nombreuses économies africaines. Selon l’Oith, il représentait en 2019 environ 7 % du Pib et contribuait à hauteur de 169 milliards de dollars à l'économie du continent.

Dans un marché émergent présentant toutefois des déficits en termes de réceptifs hôteliers, il est important pour les groupes nationaux et internationaux de proposer une hôtellerie répondant aux besoins du continent tant en termes de design que de tendances. Ainsi, organisateurs et panélistes ont pu mettre à profit leur expertise et expérience pour nourrir les interventions qui ont couvert l’ensemble de la chaîne de valeur du tourisme et de l’hôtellerie. Ont été abordées des questions relatives à la structuration et au financement des projets et des infrastructures ainsi qu'à la Rse et à la formation et employabilité des jeunes notamment. Cadre unique d’échange sur l’investissement hôtelier et touristique en Afrique francophone, la troisième édition de la Citha a vu la participation d’investisseurs, d’opérateurs et d'experts tels que Kasada Capital Management, Gassim Project Management, Accor, Gide et Aeria.

Cette édition a été également été l’occasion pour le groupe ivoirien Porteo S.A et le groupe français Centaurus d’annoncer la création de Dalia Hospitality (Dho), un fonds d’investissement qui vise le développement de projets dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme en Afrique et en Europe. Le fonds projette d’ici cinq ans d’investir plus de 500 millions d’euros sur les deux continents.

« L’objectif de la Citha est de continuer d’accompagner la dynamisation du secteur hôtelier africain. En réunissant les acteurs clés de la filière hôtelière africaine, elle représente l’opportunité pour les experts du secteur (opérateurs internationaux et régionaux, experts et conseils du secteur hôtelier et touristique en Afrique, banques et fonds d’investissements, institutions financières et politiques…) de partager les bonnes pratiques et leurs visions. De plus, les sessions de networking organisées, faciliteront la mise en place des projets d’hôtels et de tourisme en Afrique francophone en fournissant un lieu de rencontre privilégié pour tous les experts du secteur. » déclare Philippe Doizelet, Director Hotels & Real Estate Voltere by Egis.