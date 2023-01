Afrique: Indignation au Sénégal après la visite de trois jours de Marine Le Pen à Dakar

La présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée, Marine Le Pen, a effectué un voyage de trois jours au Sénégal, mais la visite de l'ancienne candidate à la présidentielle française a suscité de vives réactions dans le pays. La députée et ancienne Première ministre Aminata Touré se dit " scandalisée ".

Lundi, la députée s'est envolée pour Dakar. Au programme, " tisser des liens avec des personnalités importantes, des parlementaires, des autorités, peut-être le président " selon le numéro deux du RN Louis Aliot, alors que le parti a gardé secret le voyage jusqu'au bout et se refuse à dévoiler le détail des rencontres.

Dans une tribune parue quelques heures plus tôt dans le quotidien français L'Opinion, la triple candidate malheureuse à la présidentielle a mis en exergue " l'importance d'un authentique co-développement euro-africain ", " la francophonie " ou " les questions de sécurité alimentaire et de santé ", tout en proposant " qu'un représentant de l'Afrique (siège) comme membre permanent du Conseil de sécurité " de l'ONU, en visant le Sénégal.

Boubacar Seye, président d'Horizons sans Frontières, une ONG travaillant sur les questions migratoires, a dénoncé la visite " d'une femme raciste, leader de l'extrême droite ". L'ancienne Première ministre Aminata Touré s'est dit " scandalisée ".

Madame Le Pen n'aurait jamais dû être autorisée à fouler le sol du Sénégal, pays de la "Teranga", voulant dire "la bienvenue". Nous sommes un pays ouvert, un pays d'accueil, mais Mme Marine Le Pen n'est absolument pas la bienvenue au Sénégal, car elle incarne le racisme politique depuis des décennies en France. Et des centaines de milliers de nos compatriotes africains souffrent quotidiennement d'attaques verbales et physiques du Front national. Elle n'aurait jamais dû être autorisée à fuler les pieds dans le continent de pays dont elle insulte depuis des années. Le Sénégal, ce n'est pas un pays qui devrait accueillir des personnalités racistes et xénophobes, et qui l'assument. Et qui en font un plan de carrière politique. Qu'elle reprenne immédiatement le prochain avion et qu'elle reparte.