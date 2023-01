Afrique: Abate - "Félicitations à l'Algérie pour sa qualification"

Le sélectionneur de l'équipe nationale éthiopienne Webetu Abate, a félicité l'Algérie, après sa qualification pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique TotalEnergies 2022, après sa victoire 1-0 aux dépens de l'Ethiopie, mardi au stade "Nelson Mandela" pour la deuxième journée du Groupe A.

Abate s'est rendu à l'évidence. "Il sera difficile de battre les Algériens chez eux. On s'attendait à un match difficile et on l'a eu. Nous avons joué dans leur jardin, et le public n'a pas cessé de les encourager. Je tiens à les féliciter pour leur qualification pour le prochain tour."

L'entraîneur éthiopien a déclaré que l'équipe nationale algérienne avait mis la pression sur ses poulains dès le début du match : "Ils ont beaucoup attaqué et ils nous ont mis la pression. En deuxième mi-temps, on était mieux mais les algériens étaient meilleurs"

Abate se tourne désormais vers la Libye. " Nous n'aurons pas notre destin entre les mains, mais il y a un infime espoir de qualification. Il y a une équipe à six points, qui est l'Algérie, et l'autre à quatre points, qui est le Mozambique. La tâche sera difficile pour nous mais on fera de notre mieux."

L'Ethiopie se déplacera à Annaba où elle jouera le tout pour le tout pour se qualifier pour les quarts. Pour cela, la victoire sera impérative contre la Libye. Rendez-vous le 21 janvier à 20 heures (heure locale)