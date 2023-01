Afrique: Karisa redonne de l'espoir à l'Ouganda

Le capitaine de l'Ouganda, Milton Karisa, a inscrit le seul but de la victoire des Cranes sur le Sénégal (1-0) par une nuit froide et pluvieuse au stade du 19 mai 1956 à Annaba, dans le cadre du TotalEnergies CHAN 2022 en Algérie.

L'attaquant des Vipers, Karisa, a trouvé l'embut à la 33e minute. Un but venu un peu contre le jeu. L'équipe de Milutin Sredojevic a vu quatre tentatives de but sénégalaises, passées au-dessus de ses cages.

Le Sénégal avait commencé le match sur une bonne note en contrôlant une grande partie du ballon, mais les Ougandais ont absorbé toute la pression et lorsqu'à la 21e minute, Lamine Kamara a eu l'occasion de marquer sur un coup franc, sa tentative est allée directement dans le mur ougandais.

Moussa Ndiaye commet une faute sur Frank Sebufu dans la surface de réparation et l'arbitre tunisien Mehrez Melki désigne le point de penalty.

Cheikh Sidibe s'élance pour convertir le penalty des six mètres, mais il se loupe. L'Ouganda savoure.

Par la suite, le Sénégalais Malick Mbaye a envoyé une passe brillante du côté droit à Cheikh Diouf qui a forcé Alionzi à se battre en un contre un pour sortir de sa ligne, mais sa tentative est passée à côté de la marque malgré un but vide.

Alors que le Sénégal semblait dominer la partie, l'Ouganda se saisit d'une occasion et Karisa marque et donne l'avantage aux Cranes.

Malgré cette défaite, le Sénégal a continué d'attaquer l'Ouganda et cinq minutes plus tard, Cheick Sidibe a fait une course rapide sur l'aile gauche mais sa tentative a été captée par Alionz.

Six minutes après le début de la deuxième mi-temps, Karisa est mis à terre dans la surface de réparation et bien que cela ressemble à un penalty, Melki consulte le VAR et décide de laisser le jeu se poursuivre.

Le Sénégal continue à mettre la pression sur l'Ouganda, mais Libasse Ngom se fait exclure du jeu pour un tacle dangereux sur Abdu Karim Watambala. Réduits à 10, les Lions de la Teranga voient leur chance de remporter s'amenuiser.

L'Ouganda est désormais en tête du Groupe B avec quatre points, tandis que le Sénégal est deuxième avec trois points. La République démocratique du Congo, qui a fait match nul avec la Côte d'Ivoire plus tôt dans la journée, est deuxième avec deux points en deux matchs, tandis que les Eléphants locaux sont derniers de ce groupe B

Il s'agit de la première victoire de l'Ouganda au CHAN depuis sa victoire 2-1 contre le Burkina Faso lors de l'édition 2014.