Madagascar: Un retour nécessaire à la pondération

À un peu moins d'un an de l'élection présidentielle, les grandes manœuvres politiques ont commencé. Les candidats potentiels ont déjà préparé leur stratégie, mais n'ont pas dévoilé leur plan de bataille.

Les premières escarmouches ont eu lieu et elles donnent un avant-goût de ce que sera la future campagne électorale. Les attaques frontales contre les adversaires ont débuté. Le ton de certaines interventions a été rude et préjuge déjà de la suite des échanges qui vont avoir lieu par la suite.

Un retour nécessaire à la pondération

Le culte qui a eu lieu dimanche dernier a créé une sorte de tsunami politique. Le sermon du vice-président du FFKM a été considéré par certains membres de la majorité au pouvoir comme une véritable charge contre le régime. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Les premiers propos ont été dirigés contre certains points développés par le pasteur et un doigt accusateur a été pointé en direction de l'ancien président Marc Ravalomanana, suspecté d'avoir été à l'origine de cette opération.

Il n'est pas question de discuter des arguments des uns et des autres, mais on constate que le débat commence à s'envenimer. Les mois qui vont précéder l'élection présidentielle vont certainement voir des échanges particulièrement enfiévrés. Les dirigeants actuels se trouvent dans une position malaisée à cause du contexte sociopolitique actuel. Ils deviennent responsables de tous les problèmes endurés par la population. Leurs adversaires vont suivre de très près la situation et parler de la réussite ou non des efforts déployés.

Les candidats potentiels commencent à se dévoiler et les critiques vont fuser de toutes parts. On espère cependant qu'il n'y aura pas de débordements et que l'effervescence politique restera dans des limites raisonnables. Les dirigeants politiques malgaches sont certainement conscients de leur responsabilité et ne vont pas verser dans l'outrance verbale de ces derniers jours.