Madagascar: Ambohitromby Ankazobe - Un village entier attaqué par des "dahalo"

Problème persistant dans le district d'Ankazobe, les attaques des bandits de grand chemin ou dahalo continuent de faire souffrir les habitants de cette localité et ses environs.

Les malfaiteurs sont souvent équipés d'armes de guerre et sévissent en groupe. La nuit du 17 janvier vers 21 heures 30 dans le village de Mampando, fokontany et commune rurale d'Ambohitromby, une meute de dahalo, munie d'armes de guerre et de fusils de chasse, a investi le village afin de dérober des bœufs. Pour commettre leur forfait, les malfaiteurs ont tiré plusieurs coups de feu pour intimider les habitants. Ces derniers ont été contraints de s'enfermer chez eux par peur.

Ayant la voie libre, les dahalo ont saccagé toutes les étables du village et ont réussi à s'emparer de 33 bovidés. Pour évacuer les lieux, ils se sont enfuis en direction de la commune d'Ambolotarabe et vers Antanetibe Anativolo dans le district d'Anjozorobe. Avisés de l'incident vers 22 heures, des gendarmes du poste fixe de Vohikanto et des éléments de la brigade de la gendarmerie d'Ankazobe, appuyés des membres du fokonolona, se sont lancés à la poursuite des malfaiteurs.

Cependant, la poursuite n'a donné aucun résultat jusqu'au moment où nous écrivons cet article. L'enquête est en cours.