Madagascar: Cocaïne - Arrestation d'un trafiquant nigérien

Un trafiquant de drogue et sa complice ont été déférés, hier, au parquet du tribunal Anosy pour trafic de drogue. Ils ont été pris dans un coup de filet mené samedi à Ambohitrimanjaka par la gendarmerie de la compagnie de Tana-ville. Lors de la fouille corporelle, les gendarmes ont découvert sur lui 12 grammes de méthamphétamine.

Selon les informations fournies auprès des gendarmes, le malfaiteur fait partie d'un gang notoire qui opère dans le trafic de drogue dans la Capitale. Il a déjà été emprisonné à Tsiafahy pour les mêmes inculpations. Cet homme a été arrêté sur dénonciation d'une personne anonyme. Il a essayé de prendre la fuite durant l'arrestation des gendarmes en se jetant dans la rivière d'Andromba mais les forces de l'ordre ont réussi à le capturer peu de temps après. Il a été placé en détention provisoire à Antanimora et son épouse a bénéficié d'une liberté provisoire.

Numéro vert

Les enquêteurs continuent leur enquête pour identifier et interpeller les autres principaux membres du réseau de ce trafic dans la capitale. D'autres interpellations sont en cours et la gendarmerie indique par ailleurs qu'il s'agit du 18e ressortissant étranger arrêté par la gendarmerie de la compagnie de Tana-ville dans une affaire de trafic de drogue. La contrebande de drogue et les saisies de la gendarmerie nationale sont de plus en plus fréquentes à Antananarivo et ses environs. Ces dernières années, malgré l'épidémie de Covid-19, le trafic s'est intensifié, la consommation locale s'accroît. Le commerce de produits dérivés explose dont le "rorox" sous l'appellation des jeunes. Ces derniers ont passé au crible ces nouvelles tendances.

Une situation de plus en plus inquiétante dont les conséquences économiques, sociales et sanitaires font craindre une véritable bombe à retardement pour le pays. Ainsi, la compagnie de Tana-ville de la gendarmerie nationale a créé une unité spéciale pour la lutte contre le trafic de drogue. Toute personne ayant des informations est priée de joindre le numéro 0341400651.