Madagascar: Barea CHAN - " La gestion de la pression et de la concertation à renforcer " annonce Rôrô Rakotondrabe

Avec six points au compteur dans le groupe C, les Barea sont en ballottage favorable pour se qualifier pour les quarts de finale.

La préparation continue pour les Barea en vue du second match contre le Soudan au Stade Hamlaoui de Constantine ce lundi 23 janvier. Ce jour, les protégés de Rôrô Rakotondrabe seront de simples spectateurs de la rencontre entre le Ghana et le Soudan. L'issue de ce match est toujours déterminante pour toutes les équipes dans ce groupe triangulaire. Une défaite du Ghana permet à la Grande île d'assurer sa qualification, mais le revers du Soudan relance la chance de tout le monde dans ce groupe C du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2023.

Lors d'une conférence de presse hier, le coach des Barea a rappelé que " C'est un groupe soudé. Nous continuons à travailler, la qualification n'est pas totalement acquise. Nous demandons un soutien total et entier du public malgache. Il faut arrêter les provocations et mots blessants envers les joueurs sur les réseaux sociaux. Ils ont besoin de soutien et d'encouragements car ce n'est pas facile d'être à leur place sur le terrain ". Hier en fin de soirée, la séance d'entraînement a été axée sur le travail tactique du marquage de but et de la finition.

" Nous avons marqué deux buts contre le Ghana, mais il faut renforcer le travail. Lors du match, il y a eu un relâchement des joueurs en seconde période avec un manque de concentration et une mauvaise gestion de la pression. Il y aura encore du travail à faire la dessus, entre autres le bloc équipe et la transition. Nous devons aussi apprendre à avoir confiance en nous ", continue le coach. Tous les 24 joueurs sont opérationnels et en forme à Constantine. La préparation physique et technique ainsi que la cryothérapie sont alternées pour permettre aux joueurs d'être en forme sous la houlette des techniciens et du staff médical.