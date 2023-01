Madagascar: PAM - Mise en place du projet de transformation rapide du monde rural

Le Programme Alimentaire Mondiale (PAM) met en place un nouveau projet intitulé projet de transformation rapide du monde rural ou RRT.

L'objectif vise à apporter des solutions idoines à la vulnérabilité accrue des communautés, à la crise alimentaire et nutritionnelle qui sévit chaque année dans les régions Androy et Anosy. C'est ce qu'on a appris lors de la rencontre entre la délégation du PAM conduite par le Deputy Executive Director Mr. Manoj Junera et le Regional Director M. Menghestab Haile, d'une part et le ministre de l'Agriculture Ramilison Harifidy et son staff technique, de l'autre. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet RRT, l'approche NEXUS eau-énergie-alimentation est proposée. Cela consiste à établir un carrefour qui fournit aux communautés résidant dans des zones éloignées et reculées des services évolutifs utilisés comme plateforme pour stimuler la croissance et le développement d'une collectivité.

Solution innovante

Pour ce faire, des kits solaires qui vont produire de l'électricité à multiples usages d'une puissance de 25 kw, seront mis en place. L'énergie produite servira principalement à alimenter les pompes hydrauliques qui sont indispensables pour l'irrigation des champs agricoles. Les communautés bénéficiaires seront ainsi soutenues à booster leur production agricole tout en faisant face à l'insécurité alimentaire. Cette amélioration de la production permettra, par la suite, d'améliorer leurs conditions de vie, a-t-on évoqué. Ce projet de transformation rapide du monde rural constitue ainsi une solution innovante contribuant au développement des communautés et à la transformation des territoires ruraux, comme son nom l'indique. L'idée est d'établir une solution d'énergie verte durable qui est hors réseau. Ensuite, la puissance de 25kw fournie servira comme point d'entrée pour fournir un écosystème de services intégrés nécessaires à la transformation rurale dans les zones géographiquement éloignées, a-t-on soulevé.

Projets prioritaires

Par ailleurs, ces représentants du Programme Alimentaire Mondial ont réitéré le soutien de cet organisme international à Madagascar dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans le Sud de Madagascar. " L'objectif du PAM n'est pas uniquement de fournir des assistances alimentaires immédiates face aux aléas climatiques mais aussi de collaborer avec le gouvernement afin de pouvoir anticiper et se préparer à ces catastrophes naturelles. Cette collaboration entre les deux parties vise également à répondre au besoin de sécurité alimentaire et nutritionnel des communautés concernées ainsi qu'à transformer rapidement le monde rural, sur le long terme ", a affirmé le Deputy Executive Director Mr. Manoj Junera. Le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison, quant à lui, a salué les efforts conjoints menés avec le PAM dans le développement de projets prioritaires. Ce qui permettra d'assurer la sécurité alimentaire dans le Sud dont les actions touchent en particulier la filière sorgho, la filière manioc et la mise en place de banques alimentaires dans la cadre de la conservation des produits alimentaires en vue de renforcer la résilience de la population, a-t-on conclu.