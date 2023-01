Madagascar: Rugby / Equipe nationale - La Fédération lance un recrutement massif

Le Malagasy Rugby est actuellement en période de réactivation de ses activités. La séance de prise en main pour ceux qui veulent intégrer les Makis aura lieu samedi au Stade Maki Andohatapenaka.

Le premier semestre de la saison sera très chargé pour le Malagasy Rugby. Trois grandes compétitions sont au programme des différentes équipes nationales. Le regroupement débutera à partir de la semaine prochaine, après la séance de prise en main de ce samedi au Stade Maki. Le plus proche sera le tournoi de l'AROI U16 et U18 garçons qui se déroulera au mois de mars. " La Coupe du Monde à disputer en France sera de passage à La Réunion dans trois mois. L'AROI a profité de cette occasion pour organiser un tournoi avec les équipes des îles voisines membres à savoir les Réunionnaises, les Makis, les Mahoraises et les Mahoraises.

Afin de former une équipe nationale des Makis, toutes les écoles de rugby, les sections et les ligues sont invitées à envoyer leurs joueurs nés entre 2005-2006 pour les U18 et entre 2007-2008 pour les U16 au stade Makis ce samedi dans l'après-midi pour la séance de prise en main ", a annoncé le DTN Antsoniandro Andrianorosoa. Pour les Ladies Makis, 53 joueuses issues de différents clubs sont convoquées ce samedi matin au temple. Quant aux Makis dames à VII, elles disputeront un tournoi Challenge Seven's du 20 au 30 avril à Cape Town dans le cadre de la préparation au circuit intercontinental.

Madagascar et l'Afrique du Sud représenteront le continent africain à ce rendez-vous. En effet, les 12 pays s'affrontent pour un seul ticket en jeu pour le circuit mondial. Le plus grand tournoi de cette année sera la qualification à la Coupe du monde pour les Makis dames à XV. Après leur victoire lors du Rugby Africa Women's Cup le mois d'octobre dernier, elles basculeront dans le Groupe A cette année et joueront les matches qualificatifs à la Coupe du monde avec l'Afrique du Sud, le Kenya et le Cameroun. " La date et le lieu de la compétition ne sont pas encore connus. Madagascar est candidat à l'organisation de ce tournoi ", a expliqué le DTN.