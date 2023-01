Madagascar: Come-back du " Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana " - Soutien à Marc Ravalomanana

Retour sur le devant de la scène du mouvement " Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana ". Après les polémiques autour de l'homélie prononcée dimanche dernier par le Pasteur Zaka Andriamampianina et la prière du conseiller laïc au sein du Bureau central de la FJKM, Georges Henri Randriamamonjisoa, le HMF regroupant des pasteurs et des fidèles de L'Eglise Protestante Réformée, soutenant l'ancien président Marc Ravalomanana refait surface.

Riposte

Cette organisation créée durant la crise politique de 2009 s'est exprimée sur cette affaire ayant défrayé les chroniques et répond publiquement aux propos du député de Tana V, Naivo Raholdina. Ce dernier a déclaré récemment qu'il s'agissait d'un discours politique et non d'une homélie. Le HMF dénonce ainsi " un discours honteux " de la part de l'élu de Tana V. Et d'expliquer au passage qu'" il s'agissait d'un sermon formulé pour les fidèles FJKM et le peuple malgache et aucune attaque n'y a été portée contre quiconque car aucun nom n'a été cité ". Le HMF considère ainsi les propos du député Naivo Raholdina comme " une dérive commise en public portant atteinte à la liberté d'expression et la liberté d'opinion ". Mardi dernier, le Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana a encore publié un message de riposte à l'endroit du député élu à Tana V en déclarant que " personne n'acceptera de subir une enquête pour une homélie ". " Lancez l'enquête et vous verrez ce qui va se passer ", avertit le HMF. Une sorte de déclaration de guerre à peine voilée lancée contre le président de la Commission en charge des propriétés foncières à l'Assemblée nationale.

Mode opératoire

A quelques mois de l'échéance électorale, le Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana reprend ses activités politiques. Ce come-back a, d'ailleurs, été remarquable et très remarqué. Plus de dix ans après sa création, le HMF maintient le même mode opératoire et n'a pas changé sa position politique en soutenant ouvertement le candidat du Tiako i Madagasikara, l'ancien président Marc Ravalomanana. En tout cas, en bénéficiant du soutien des pasteurs et des hommes d'églises au sein du Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana, on peut affirmer que le numéro Un de l'empire Tiko bénéficie d'un soutien de taille pour affronter l'élection présidentielle.