Madagascar: Désenclavement numérique - Vers un déploiement du réseau d'Orange sur 500 sites ruraux

Le réseau d'Orange Madagascar couvre actuellement près de 85% de la population. Cet opérateur a signé un accord avec le fournisseur d'infrastructures télécoms canadien NuRAN Wireless pour couvrir les zones rurales avec le déploiement de 500 sites.

Orange Madagascar compte accélérer sa couverture dans les zones rurales. Grâce au partenariat avec NuRAN Wireless, cet opérateur va offrir au plus grand nombre, un accès à son réseau téléphonique, avec le déploiement de plus de 500 sites mobiles sur l'ensemble du territoire de Madagascar, d'ici 2025. Ce nouveau partenariat va permettre à Orange Madagascar d'offrir au plus grand nombre, un accès à son réseau téléphonique. Présent à la signature de l'accord, le ministre du Développement numérique, de la Transformation Digitale, des Postes et des Télécommunications, Tahina Razafindramalo, a noté que ce déploiement est en phase avec le projet gouvernemental de désenclavement des zones rurales de Madagascar.

Extension

En effet, le partenariat va permettre à Orange Madagascar d'étendre la présence de son réseau dans les zones rurales éloignées de Madagascar, et d'accroître l'inclusion financière auprès des populations qui en ont le plus besoin. D'après les explications, les 500 sites, adaptés pour être installés en zone reculées, permettront à terme à plus d'un million de malgaches de pouvoir communiquer efficacement sur de longues distances sans avoir à se déplacer en milieu urbain, tout en leur donnant accès à tous les services que propose le réseau Orange, notamment les services financiers offerts par Orange Money. " Nous sommes heureux de la concrétisation de ce partenariat qui vise à apporter les services de téléphonie mobile aux malgaches qui étaient jusque-là exclus du numérique. La téléphonie mobile est devenue incontournable dans le quotidien et c'est un formidable levier de développement car il permet de s'ouvrir et de se connecter au monde, et d'atteindre des services financiers à travers le mobile banking ", a expliqué Frédéric Debord, DG d'Orange Madagascar, lors de la signature de l'accord avec Francis Letourneau, CEO de NuRAN Wireless, présent en mode virtuel.

Expérimentée

A noter queNuRAN Wireless est une entreprise de télécommunication canadienne, spécialisée dans l'extension de la couverture réseau sans fil 2G, 3G et 4G dans les régions éloignées à travers le monde. Celle-ci opère déjà avec le Groupe Orange dans plusieurs pays sur le continent Africain. Orange Madagascar met un coup d'accélérateur à son objectif de connecter les populations des zones rurales dans le cadre de son ambition de devenir le principal fournisseur de services numériques à Madagascar. L'opérateur envisage de déployer d'autres sites qui vont lui permettre d'élargir sa couverture auprès des populations rurales. Bref, il s'agit de réduire la fracture numérique tout en développant l'inclusion financière.