Madagascar: Industrialisation - Le projet ODOF enclenche la vitesse de croisière

Le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation continue le développement de l'industrie. Le programme ODOF franchit un autre palier.

Une année de l'entrepreneuriat et du succès. Le Micc entend bien concrétiser cette vision du président de la République pour cette nouvelle année. L'industrialisation figure parmi les Velirano présidentiels et le Président a réitéré son attachement au développement industriel lors de son discours à la Nation l'année dernière. Cette année verra ainsi le programme One district, One factory atteindre sa vitesse de croisière. Les soixante-quinze unités industrielles annoncées l'année dernière sont arrivées à bon port selon le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy. Leur installation va commencer dès ce mois de janvier. Il s'agit de petites industries de transformation des produits dans les districts et les régions qui ne nécessitent pas beaucoup d'énergie. Parmi ces unités figurent des mielleries, des huileries, des sucreries des torréfacteurs de café, des usines de transformation des fruits, des tomates, du manioc...

Limter les importations

L'année dernière plusieurs districts ont déjà bénéficié d'une unité industrielle de transformation des produits locaux à l'image de l'huilerie d'Ambatofinandrahana, de la sucrerie d'Antanamifafy à Mahajanga... .

Cette année soixante- quinze districts vont en bénéficier dont Manakara, Manjakandriana, Anjozorobe entre autres. La mise en place va commencer demain à Ambositra.

L'objectif de l'ODOF est de produire sur place ce dont la population a besoin. Ce qui permettra à terme de limiter les importations de loin supérieures aux exportations et qui ponctionnent le budget de l'État. La baisse des prix est un avantage important de l'ODOF étant donné que les produits locaux ne sont pas frappés de taxe. C'est en tout cas la meilleure façon de lutter contre la hausse des prix. Le Micc a fait tous les efforts nécessaires pour maintenir les prix.