Madagascar: Tennis / Championnats d'Afrique U18 - La FMT lance un appel financier

Plus qu'une figuration. La Fédération malgache de tennis (FMT) a engagé une délégation malgache pour participer aux prochains championnats d'Afrique U18, qui se joueront au Caire en Égypte du 5 au 11 février. Avec Miotisoa Rasendra et Mitia Voavy Andraina en tête de file, Madagascar aura une sacrée chance à jouer pour le titre continental. D'autres joueurs s'ajouteront à cette liste, comme Tefy Ranja Rabarijaona, mais la Confédération africaine de tennis fixera la liste officielle des participants cette semaine.

Pour aller jouer ce sommet continental au Caire, la FMT lance un appel financier auprès du mouvement sportif, de l'État, par le biais du ministère de la Jeunesse et des sports, et auprès d'éventuels sponsors. "Le tennis malgache vient de briller dernièrement à Harare durant le championnat d'Afrique australe individuel et par équipes. On a obtenu deux médailles d'or (simple U14 garçons et simple U16 filles) plus un titre par équipes gagné en U16 filles. Tout cela a pu se faire grâce aux parents qui ont financé intégralement la totalité des charges du déplacement. Pour notre part, la FMT a négocié auprès de la Confédération africaine de tennis des bourses de voyage. Maintenant, l'aventure égyptienne est une joute continentale et on demande une aide franche de la part de l'État malgache pour nos joueurs", rappelle Naina Zandina Rakotomaniraka, président de la FMT.

Mobilisation générale

La délégation malgache comptera au moins quatre joueurs. Le coach attitré pour conduire la délégation malgache sera Dina Razafimahatratra, qui partira de Libreville. Rejoindre le Caire à temps

ne sera donc pas une mince affaire et il faudra une mobilisation des premiers responsables du sport de Madagas- car.

Faire un déplacement en dehors du pays nécessite toujours de gros moyens financiers. Les parents ont dépensé sans compter, par amour pour la discipline et pour leurs progénitures. Pour le championnat d'Afrique U18, on parle ici de l'équipe nationale malgache. La participation et l'implication de l'état est plus que souhaitée, donc la mobilisation générale est une

condition sine qua non car les parents n'arrivent plus à supporter seuls toutes les dépenses. En plus ces jeunes raquettes, à coups sûr, seraient les porte-fanions de Madagascar à la prochaine édition des JIOI qui aura lieu à Madagascar dans moins de sept mois.