Congo-Kinshasa/Cote d'Ivoire: CHAN / Groipe B - La RD Congo accroche la Côte d'Ivoire zéro partout

En mauvaise posture. Pas de trois points, la République démocratique de Congo a tenu en échec sur un score nul et vierge la Côte d'Ivoire lors de la deuxième journée du groupe B hier au stade

du 19 mai 1956 à Annaba. Toujours pas de victoire donc pour les deux formations. Les Eléphants ont déjà encaissé une défaite en première journée sur le score 0 à 1 contre les Lions de la Teranga du Sénégal.

En première période, la pelouse a été glissante à cause du temps pluvieux et venteux. Les deux camps ont tous eu de belles occasions. Les Ivoiriens, classés troisièmes lors de l'édition en 2016 du CHAN ont les meilleures occasions en première période. Une de leurs tentatives a percuté le poteau, et d'autres ratées à cause de la précipitation au dernier geste dans la surface.

Les Léopards ont, quant à eux, construit de bonne organisation dans la zone d'attaque mais maquent de précision à la dernière passe. Les deux équipes ont beau cherché leur première victoire et les occasions s'enchaînent au retour des vestiaires. Beaucoup d'opportunités ont été constatées en deuxième mi-temps surtout pour les Ivoiriens mais les Léopards, l'un des pays le plus titrés de la compétition avec leurs deux étoiles (2009, 2016) ont assuré en bloc défensif.

Lors de la journée inaugurale, la RD Congo et l'Ouganda se sont neutralisés sur un score nul et vierge tandis que le Sénégal a effectué un bon début en s'imposant d'entrée par un but à rien face à la Côte d'Ivoire. Le groupe C de Madagascar procédera ce jeudi à la deuxième journée. Suite au forfait du Maroc, les Barea ne joueront pas ce jour tandis que le duel décisif entre le Ghana et le Soudan est programmé ce soir à 22h, heure malgache.