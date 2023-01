Madagascar: Approvisionnement en eau - Désistement des entreprises dans les travaux d'extension

L'approvisionnement en eau de la ville de Mahajanga reste encore insuffisant et se heurte à différents problèmes techniques. Le besoin journalier en eau de la ville est de 35 000m3, mais actuellement la Jirama ne peut produire que 28 000 m3. Soit un gap de 7 000 m3.

Suite à des problèmes internes, les entreprises ayant obtenu les marchés sur les travaux d'extension de Mahavelona et d'Andranotakatra vers le château d'eau de Mangatokana, et les travaux d'extension au croisement de Tsiazonangoly vers le fokontany d'Ambondrona, se sont désistées depuis plusieurs mois.

Les habitants de la ville de Mahajanga ne peuvent pas bénéficier de l'eau à longueur de la journée. Plusieurs fokontany sont aussi privés d'eau dans la journée. Il faut attendre la nuit à partir de minuit, voire vers 2h du matin, pour pouvoir remplir les seaux et les récipients, ou faire la vaisselle de la journée, et prendre sa douche, pour la plupart.

Le directeur régional de l'eau et de l'assainissement Boeny, André Tsiambakay, a confirmé les différents problèmes techniques qui ont provoqué la pénurie d'eau dans les foyers et dans plusieurs fokontany, ces derniers temps.

Entre autres, la panne au niveau du forage à la station à Ambondrona, il y a quelques semaines.

" Le problème concerne toute la région. Les pompes de la station de refoulement d'Amboaboaka étaient en panne. Les techniciens de la Jirama ont déjà réparé les forages F1 et F2 de la station d'Ambondrona. La production d'eau venant de ces deux forages complète en partie le besoin en eau de la ville de Mahajanga. Soit 200m3 par heure. Les différents foyers sont déjà ravitaillés mais de nombreux fokontany ne disposent de l'eau que durant la nuit. Les projets d'extension du ministère, tels que les travaux dédoublement venant de la zone de forage de Mahavelona et d'Andranotakatra pour ravitailler le château d'eau de Mangatokana et d'Antanimalandy, ont cessé suite à un problème interne avec les entreprises. Ces dernières se sont ainsi désistées. Mais les travaux seront ainsi relancés ", a expliqué le directeur.

Problèmes internes

De plus, les travaux d'extension à partir du croisement de Tsiazonangoly vers le fokontany d'Amborovy, qui ont démarré l'année dernière, ont été suspendus. Ce, également pour cause de problèmes internes, d'après toujours le directeur régional. Dans ce projet du ministère de l'Eau et de l'assainissement, il était prévu qu'un château d'eau de 800m3 serait installé au CEG de référence, à l'ancienne piste à Amborovy. L'entreprise a pu réaliser le transfert à partir du croisement de Tsiazonangoly, vers le CEG. Des conduites de 3 600m ont été enterrées.

" Lors du transfert conditionnel, des problèmes internes ont également contraint au désistement de l'entreprise. Ces travaux seront également relancés bientôt ", a ajouté Tsiambakay André.

Rappelons que le projet d'adduction en eau d'Amborovy était réparti en deux phases et visait à résoudre le problème de manque d'infrastructures. Et à fournir environ 2 640 m3 d'eau par jour au fokontany d'Amborovy. Le coût des travaux est évalué à 3 197 117 980 ariary et durera quatre mois. Normalement, il devait déjà être achevé en avril dernier.

Mais la réalité en a décidé autrement. Le projet est réduit à néant alors qu'il a démarré en trombe, assisté par quelques ministères, l'année dernière. Ces derniers allaient participer à la compétition de l'ASIEF à Mahajanga.