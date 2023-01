Afrique: Gonçalves - "Nous avons appris de nos erreurs"

Le sélectionneur de l'Angola, Pedro Gonçalves, a révélé que son équipe s'est remise du décevant match nul contre le Mali, et qu'elle est désormais concentrée sur son prochain match contre la Mauritanie, ce vendredi 20 janvier, au stade Miloud Hadefi.

"Nous avons beaucoup travaillé à l'entraînement et avons corrigé ces erreurs. Nous devons être plus agressifs surtout dans le dernier quart d'heure du match et rester concentrés pendant tout le match. Nous avons pris toutes les corrections nécessaires pour ne pas répéter ces erreurs", a expliqué Gonçalves.

"Nous sommes convaincus que nous serons meilleurs lors du prochain match. Notre adversaire, la Mauritanie, sait que s'il perd le match, il est éliminé du tournoi. Donc, nous devons être prudents et notre attitude doit être bonne."

"Comment pouvons-nous motiver nos joueurs ? Il n'y a pas de tour de magie. Gagner un match est la meilleure motivation qu'une équipe puisse obtenir. Ce que nous voulons, ce sont des joueurs talentueux qui sont fiers de représenter l'Angola. Dans ce groupe de joueurs ici en Algérie, nous avons cela, et je suis fier de mon équipe."

L'Angola qui participe à sa quatrième édition du CHAN a atteint la finale lors de sa première participation en 2011 mais n'a pas dépassé les phases de groupes en 2016 au Rwanda. Deux ans plus tard au Maroc, les Palancas Negras atteignent les quarts de finale.

Pour Gonçalves, l'édition 2022 en Algérie est une nouvelle chance de rappeler à tous que le football angolais est en pleine ascension et pour refléter cela, ils doivent faire de bons résultats, gagner leur match contre la Mauritanie pour avoir une chance de faire mieux que leurs trois dernières participations et de regarder la couronne.

"Je crois que nous sommes sur la bonne voie. L'équipe angolaise s'est développée et a progressé. Nous essayons de répondre aux attentes de nos supporters. Nous ferons de notre mieux. Il y a une différence entre ce que nous voulons réaliser et ce qui se trouve devant nous. Nous voulons faire des progrès. Nous voulons participer à toutes les compétitions et venir régulièrement à des tournois comme celui-ci."

"Nous essayons d'affirmer notre présence sur le terrain. Un jour, nous atteindrons notre objectif et pour l'instant, nous prenons les matchs les uns après les autres. Nos joueurs se soutiennent mutuellement. Nous allons essayer de gagner. Nous ne pouvons pas prendre le prochain match à la légère ", a ajouté Gonçalves avec passion.

"Nous sommes dans un groupe de trois équipes donc déjà, il est difficile de passer à l'étape suivante si on perd un match. Nous voulons montrer le niveau de notre championnat lorsque nous jouons dans un tournoi comme le CHAN. Nous avons déjà vu des matchs passionnants ici en Algérie et nous devons donc être de bons ambassadeurs du football angolais."