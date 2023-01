Afrique: CAN U 17 - Le Congo confirme sa présence

Les Diables rouges de moins de 17 ans ont validé, le 18 janvier à Limbé, au Cameroun, leur ticket pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en battant les Fauves du Bas Oubangui de la Centrafrique, 3-0.

Les jeunes congolais, qui ont découvert tous la sélection nationale, ont fait honneur au pays lors du tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale (Uniffac). Ainsi, le Congo et le Cameroun représenteront l'Afrique centrale à la prochaine édition de la CAN de la catégorie prévue en avril prochain, en Algérie.

Battus par le Cameroun le 15 janvier, 0-2, les Congolais ont pris leur revanche devant les Centrafricains. Le souhait du sélectionneur du Congo, Fabrizio Cecana, s'est réalisé puisqu'avant de quitter Brazzaville il indiquait : " La majorité des joueurs porte pour la première fois le maillot de l'équipe nationale et nous sommes prêts et fiers de participer à cette compétition car nous avons travaillé tous les jours. C'était une préparation professionnelle et nous avons prévu des doublures pour éviter des surprises désagréables ".

Il avait, par la même occasion, garanti: " Nous partons pour le Cameroun arracher la qualification et non pour le tourisme. Nous devrons aller en Algérie et peut-être valider le ticket pour la Coupe du monde ".

Très technique et tactique, cette équipe congolaise est très prometteuse et augure un bel avenir pour le football masculin, si elle est encadrée et soutenue.

Le Congo a presque dominé le match de bout en bout avec des spectacles dignes de la jeunesse. Les trois buts congolais ont été marqués par Bienvenu Bizenga à la 36e et 77e min, puis par Ayel Wumba Nzouzi à la 53e.

Plusieurs autres pays sont déjà qualifiés à cette compétition. Il s'agit, entre autres, du pays hôte l'Algérie, du Maroc, du Nigeria, du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, de la Somalie, de l'Afrique du Sud, du Soudan du Sud et de la Zambie. Ils sont attendus du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie.