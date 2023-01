Afrique: Chan 2023 - La RDC peut se qualifier après le nul face à la Côte d'Ivoire

Après deux résultats d'égalité d'abord face à l'Ouganda et ensuite contre la Côté d'Ivoire, sur la même marque de zéro but partout, l'équipe A' de la République démocratique du Congo (RDC) est contrainte de s'imposer devant le Sénégal en dernière journée de la phase de groupes du 7e Championnat d'Afrique des nations (CAN).

Les Léopards A' ont obtenu un deuxième résultat nul de zéro but, le 18 janvier à Annaba, face aux Eléphants A' de la Côte d'Ivoire. Pour ce match, le sélectionneur Otis Ngoma a dû composer son équipe sans quelques joueurs présents au premier match, notamment le défenseur central Kevin Mondeko ainsi que les milieux de terrain Peter Mutumosi et Merveille Kikasa.

Le onze de départ s'est donc composé du gardien de but Siadi Ngusia Baggio, des défenseurs Issama Mpeko, Guy Mfingi Magema, Peter Ikoyo Iyembe et Boka Issaka. Au milieu de terrain, il y a eu Michée Mika et Soze Zemanga, derrière Éric Kabwe à droite, Maxi Mpia Nzengeli dans l'axe et Jonathan Ikangalombo comme piston gauche. Jean Marc Makusu a été le danger devant la défense ivoirienne. Ils ont donc été disposés en 4-2-3-1, avec toutefois cinq joueurs à vocation offensive.

Les Congolais n'ont pas pu trouver la faille en dépit des changements intervenus en seconde période avec l'entrée d'Elie Panzu, Philippe Kinzumbi, Onoya Sangana Charve, Obed Mayamba et Adam Bossu Nzali. Les Ivoiriens, qui jouaient un va-tout après la défaite de la première journée, ont montré plus d'ardeur avec une possession de balle évaluée à 53%, et dix-sept tirs dont cinq cadrés contre douze tirs et un seul cadré pour les Congolais. La partie a été équilibrée entre les deux équipes en termes de temps forts, chacune d'elle a touché le poteau de l'adversaire frôlant de scorer. S'il y a eu engagement et forte circulation de balle, l'on a toutefois noté beaucoup de déchets techniques de part et d'autre. Même si la victoire était très attendue du côté congolais pour enfin décoller dans ce tournoi, le score de parité illustre bien la physionomie du match.

La RDC reste encore dans le coup pour une éventuelle qualification. Dans l'autre match du groupe, l'Ouganda a battu le Sénégal par un but à zéro et se place en première position. La RDC, troisième avec deux points, sera obligée de battre le Sénégal pour se qualifier. Un résultat d'égalité sera synonyme d'élimination dès le premier tour de cette édition 2023 du Chan.