Congo-Kinshasa: Musique - Petit Wendo annonce la sortie de deux singles

"Evunda" et "Rumba na biso" sont les deux titres personnels du chanteur. Des extraits de son premier album qui seront disponibles sur les trois plateformes de streaming musical Spotify, Apple Music et Deezer, à partir de ce 20 janvier.

La sortie couplée des deux singles de Petit Wendo devance celle de l'album "Mbudulu" qui devrait être lancé sur le marché au cours de cette année 2023. "Evunda" et "Rumba na biso" sont les deux titres que le chanteur et guitariste a choisi de faire découvrir en premier aux mélomanes sur les dix que va comporter l'opus en cours de réalisation.

Il a justement dit au "Courrier de Kinshasa" que " quelques chansons sont encore travaillées au studio Marcadet en France ". Puis de renchérir : " Je vous signale que la production toute entière a été assurée par moi-même ". Ce, tout en précisant, " Le label Une plume, Une voix, Une guitare de mon ami producteur CPI Umande s'occupe juste de la vente en ligne en qualité de distributeur depuis Paris ".

Reconnu pour ses remarquables interprétations de tubes anciens, pour la plupart des icônes de la rumba d'autrefois, à l'instar de Grand Kallé et Adou Élenga, sans oublier le monument Wendo Sor, Ali Wonsa Ndolomingu, dit Petit wendo, est aussi auteur. Il a, d'ailleurs, souvent exécuté certains de ses morceaux personnels lors de concerts sans que la jeune génération sache trop faire la différence entre eux et les communes interprétations de feu Papa Wendo. Parmi eux, les plus connus sont "Esanga", "Abwaki mwana", "Matongi" et "Tongosa".

Rumba congolaise des origines

Pour ce qui est de l'album "Mbudulu", cet intitulé est extrait d'une expression kikongo que Petit Wendo traduit en français par une " Façon de jouer ". Il se rapporte sans doute à son style musical qui, on le sait, demeure marqué par les influences de la rumba congolaise des origines de Papa Wendo Kalosoy, son défunt mentor dont il a hérité la manière de chanter. Il se fait accompagner de Patrick Piku et Jocelyne Nsasi au chant tandis que la partie instrumentale est assurée par Sofia Tshimbuka, alias Sofia Basse, à la basse, Esther Libana au clavier et Tonton Kudifelela aux percussions.

Petit Wendo souligne que les musiciens susmentionnés sont " tous membres de R-Liziba ". Il signale, en ce qui concerne cet orchestre, qu'il s'agit " d'un projet des deux projets créés dans le but de pérenniser la rumba ". Et de préciser : " R-Liziba est un groupe mixte composé de garçons et filles alors que Rumba music RDC est uniquement constitué de garçons. Ce sont des pépinières, donc je ne joue pas seulement avec eux mais ils bénéficient aussi des formations de ma part ".

Petit Wendo, qui n'est plus à présenter, a bâti habilement sa notoriété sur les traces de son célèbre défunt mentor, Wendo Kalosoy, d'où ce surnom qu'il n'a pas volé. Il chante carrément à l'identique de son célèbre regretté " père ". Et, comme si cela ne suffisait pas, par un heureux coup de fortune, son apparence physique le fait passer pour un parent, une filiation qui au final serait comme inscrite dans les étoiles !

Le timbre de la voix, y compris les yodels qui caractérisent le tour de chant du monument de la rumba décédé en 2008. Ainsi, quand Petit Wendo se décide enfin à sortir son premier album, après tout de même un peu plus de quinze ans de carrière, il prend le parti de " sensibiliser " autour de la pratique authentique de la musicale locale. " La chanson "Rumba na biso" a pour objectif de sensibiliser les jeunes par et à travers la rumba ", soutient-il. Non sans marteler sur le fait qu'elle est avant tout une des fiertés culturelles des deux Congo en étant reconnue comme " notre patrimoine ".