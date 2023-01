Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le RDD dresse un état des lieux peu séduisant sur le pays

Dans une déclaration rendue publique à Brazzaville, le vice-président du Rassemblement pour la démocratie et le développement (RDD), Jean-Jacques Serges Yhombi-Opango, a peint un tableau pas trop luisant pour le pays.

Le Congo jadis pris en modèle par bon nombre des Etats africains est devenu malheureusement, d'après Jean-Jacques Serge Yhombi-Opango, la risée de ces derniers, faute de gouvernance efficiente. " Tous les indicateurs micro et macroéconomiques démontrent à suffisance que le Congo est dans un état comateux, en prouve l'immensité de son endettement aux contours opaques et qui le place dans une servitude financière volontaire ", a-t-il souligné.

" Le Congo que nous avons tous en partage ne mérite pas un tel traitement. En tout état de cause, on peut se permettre de dire que le Congo est sinistré ", a-t-il ajouté, indiquant que le système éducatif a cessé d'être une préoccupation majeure pour le gouvernement. Les étudiants, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, n'ont plus droit, selon lui, à leurs bourses d'études. Les élèves se détournent de l'école devenue sans enjeu et alimentent pour certains des réseaux fustigés par tous.

Jean-Jacques Serges Yhombi-Opango n'a pas manqué de souligner le spectacle désolant qu'offrent les villes de Pointe-Noire et Brazzaville lors des pluies et qui semble mettre en cause la fiabilité de la qualité des ouvrages réalisés pendant trois années de municipalisation accélérée.

Quant aux érosions, a-t-il indiqué, d'aucuns disent qu'il s'agit d'un phénomène naturel généré par les changements climatiques certes, " nous disons aussi dans notre pays qu'elles s'expliquent par l'absence d'une politique rigoureuse et ambitieuse en matière d'habitat ".

Au regard de cela, a-t-il poursuivi, le gouvernement a l'impérieuse mission de rechercher l'expertise nécessaire des sociétés habilitées au traitement de ces phénomènes qui non seulement reconfigurent les grandes agglomérations mais engendrent aussi désolation et humiliation des citoyens en les mettant dans la situation de non-assistance à personne en danger.

Revenant sur l'opposition politique congolaise, le vice-président du RDD a laissé entendre qu'elle est la sève nutritive de la démocratie. " Sa pluralité et sa diversité constituent sa substance. Face à la dérive du pluralisme qui prend corps dans notre pays, nous réitérons une fois de plus notre appel à l'unité de celle-ci, afin de privilégier l'intérêt général qui guiderait notre action commune au sujet de la gouvernance électorale. Débarrassons-nous des querelles intestines et fragilisantes pour redonner espoir à notre peuple dont la majorité aspire à l'alternance politique ", a-t-il signifié.