Congo-Brazzaville: Agriculture - Des acteurs s'engagent à augmenter leur production

Au terme des sessions de formation lancées par Tout pour l'industrie (TPI) à l'endroit des acteurs de l'agriculture à Brazzaville et Pointe-Noire, les participants ont promis de booster leurs activités respectives.

Les agriculteurs, les maraîchers, les entrepreneurs et les agents du ministère de l'Agriculture dans les deux plus grandes villes du Congo ont découvert, lors de la formation, les moyens et techniques devant leur permettre d'accélérer leurs travaux pour obtenir de grands résultats. Il était, en effet, question d'initier les participants à l'usage des produits Stihl. Les différents ateliers leur ont permis d'acquérir des nouvelles techniques liées à la pratique de l'agriculture mécanisée à travers l'usage des outils de dernière génération.

" Nous avons beaucoup appris durant cette période de partage de connaissances. C'était un moment de mise à jour pour les participants car nous avons non seulement actualisé nos techniques mais également découvert les moyens les plus rapides pour réaliser nos activités en un temps record. Merci beaucoup à TPI ", a indiqué un participant.

Les acteurs majeurs de l'agriculture au Congo ont découvert les contours des équipements agricoles, en commençant par la sécurité jusqu'à l'entretien en passant par l'utilisation. Les formateurs, issus du centre de formation Stihl d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, ont usé de la pédagogie participative afin de développer les thèmes retenus pour la circonstance.

Pour faciliter l'exécution et le déroulement de cette session de formation, cet atelier s'est déroulé au centre de formation Edden. Un espace dédié à la vulgarisation et à la production des produits agricoles, de l'élevage et de la pisciculture.