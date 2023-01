Tunisie: Ligue 1 | 8e journée - Groupe B - L'USM pour creuser l'écart

Face aux Béjaois, 3e au classement, les Bleus entendent capitaliser afin de ne pas s'exposer le cas échéant au retour de l'OSB qui pointe à une longueur du leader. A son tour, dos au mur, le CA jouera face à l'ESM un match à quitte ou double : s'enliser ou renaître.

Suite et fin, dès cet après-midi, du déroulé des matchs de la 8e ronde de la Ligue 1. Commençons par l'USM qui affrontera les Béjaois au stade Mustapha Ben Jannet avec pour objectif de ne pas marquer le pas, sachant que l'USBG pointe à une encablure du leader usémiste. Victoire impérative donc pour les Bleus dans leur fief du Ribat, et ce, même si les Cigognes ne l'entendront pas de cette oreille. Et pour cause, sur le podium, l'OB, entend, lui aussi, garder le contact avec les hautes sphères et ça passe par un résultat positif à Monastir. Quel CA face à l'ESM ? " Rien ne va plus " au Club Africain, ces derniers jours, mais les jeux sont loin d'être faits.

Défaits à domicile par un concurrent direct pour les places d'accessit, le CA doit absolument se ressaisir à la réception de l'ES Métlaoui, un adversaire mis à mal, ces derniers temps, mais capable d'un sursaut. Coriace quand il joue sur sa vraie valeur, l'ESM entend faire coup double : marcher sur les pas de l'USBG (qui a piégé le CA à Radès) et quitter cette peu envieuse avant-dernière place. Bref, le perdant risque de le payer cher cet après-midi, alors que le gagnant bondira au classement. Le tableau ainsi brossé nous enseigne donc que même une parité ne serait pas bonne à prendre !

Dernière chance pour l'OSB ?

Juste derrière l'ESM, à une longueur, l'OSB, lanterne rouge du groupe B, reçoit l'USBG, sûrement galvanisée par son dernier succès loin de ses bases. Là, ce sera presque le match de la dernière chance pour Sidi Bouzid, un onze qui ne doit pas s'enliser davantage, sous peine de pré-purgatoire. Enfin à Soliman, l'ASS croisera le fer avec l'AS Réjiche, une équipe logée à la même enseigne que Métlaoui en bas du tableau. Si les Capbonais ont de la marge et peuvent voir venir, ils ont aussi le droit de revoir leurs ambitions à la hausse puisqu'ils sont au pied du podium et toujours en lice pour une place d'accessit.

Le programme

14h00 : Club Africain-ES Métlaoui (arb.: Selmi)

14h00 : Union Sportive Monastirienne-Olympique de Béja (arb.: Haraketi)

14h00 : AS Soliman-AS Réjiche arb.: Abdellaoui

14h00 : Olympique Sidi Bouzid-US Ben Guerdane (huis clos) (arb.: Razgallah)