Tunisie: Ligue 1 | 8e journée (Groupe A) - Le CSS revient de loin !

Alors que l'équipe est menée au score, Ahmed Ajjel égalise pour le CSS à quatre minutes de la fin du temps réglementaire. Quant à l'ESS, elle s'est relancée hier grâce à la victoire ramenée de Tataouine

L'EST était à deux doigts d'aligner la passe de deux, hier à Sfax, où elle était l'hôte du CSS pour le compte de la 8e journée du championnat. Maîtrisant parfaitement les débats dès le début de la rencontre, les visiteurs allaient le confirmer à la 26' quand Anis Badri, servi par Hamdou El Houni, dribbla les défenseurs axiaux adverses avant d'adresser un tir croisé qui laissa Dhamen sans voix.

A partir de cet instant, les "Sang et Or" allaient imposer leur loi et étaient même à deux doigts d'enfoncer le clou par le biais de Riadh Ayed qui, servi sur un plateau par El Houni, a vu son tir repoussé par le deuxième poteau (65').

Et alors que tout le monde pensait que l'EST était sur la bonne voie pour aligner la passe de deux, la surprise est venue des pieds du jeune Ahmed Ajjel. Suite à une action offensive rapide, ce dernier profita d'une balle mal renvoyée par le défenseur central espérantiste Tougaï, pour prendre au dépourvu Debchi (86'). Un but d'égalisation qui a permis aux Sfaxiens de revenir de loin et les " Sang et Or " de passer à côté d'une deuxième victoire consécutive.

L'Etoile regagne du terrain

Restant sur une défaite au classico devant l'EST une semaine plutôt, les Etoilés se sont rachetés hier en ramenant une précieuse et nette victoire de Tataouine sur le score de 2-0. Une victoire qui permet au leader étoilé de se relancer. Avec la victoire obtenue à Tataouine et le match nul de l'EST à Sfax, l'Etoile regagne du terrain en creusant l'écart qui la sépare de son dauphin espérantiste de deux à quatre points.

A Bizerte, les locaux se sont racheté une conduite en remportant une nette victoire devant le CS Chebba (2-0). Enfin, les Hammam-Soussiens, menés au score, ont d'abord égalisé avant de doubler la mise, infligeant ainsi une défaite à leurs hôtes stadistes.

Résultats

A Bizerte :

CA Bizertin 2

Khalil Balbouz (23' S.p), Alassan Kounaté (63')

CS Chebba 0

A Hammam-Sousse :

ES Hammam-Sousse 2

Godspower Aniefiok (58'), Chamseddine Ezzine (70')

Stade Tunisien 1

Dominique Mendy (53')

A Sfax :

CS Sfaxien 1

Ahmed Ajjel (86')

Espérance de Tunis 1

Anice Badri (26')

A Tataouine :

US Tataouine 0

Etoile du Sahel 2

Oussama Abid (45'), Zineddine Boutmane (50')

Classement Pts J

1. ES Sahel 19 8

2. Espérance ST 15 8

3. S.Tunisien 10 8

. ESH Sousse 10 8

5. CS Sfaxien 8 8

. CA Bizertin 8 8

7. CS Chebba 7 8

US Tataouine 7 8