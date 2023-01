Ile Maurice: Résultats du School Certificate - Sacrifice et persévérance sont les clés du succès

Soulagement pour certains collégiens de Grade 11. Après une année laborieuse, ils ont décroché le sésame pour accéder à l'étape supérieure, le Grade 12. Leur objectif maintenant est de se concentrer sur les deux prochaines années et d'aller chercher le Graal. Ils frappent à la porte du monde adulte.

Elle a attendu avec beaucoup d'impatience qu'arrive 10 heures pour découvrir ses résultats du School Certificate (SC). Noémie Sauteur a bondi de joie en voyant ce que son écran lui montrait. "J'ai compté les secondes et les minutes avant ces 10 heures. C'était stressant. Je tiens avant tout à dire un grand merci à mes parents et à mes professeurs qui ont toujours répondu présent." Pour elle, seule la volonté lui a permis d'atteindre son objectif. "Mes sacrifices ont été récompensés." La jeune athlète a dû mettre l'athlétisme en pause afin d'être fin prête pour affronter les examens de Cambridge. "C'était difficile de mettre tout cela de côté."

Le Grade 12 ne sera pas de tout repos. "Je vais discuter avec mes parents, et voir si je peux changer de collège afin de poursuivre mon objectif." En effet, Noémie Sauteur envisage de se perfectionner dans le monde du sport. "Je vais choisir le français, l'économie et l'éducation physique. Je suis à fond dans le sport." Dès aujourd'hui, accompagnée de ses parents, elle fera le tour des collèges qui pourront lui offrir cette option.

Dijshay Bhowany fait aussi partie de ces jeunes qui ont su faire preuve de ténacité. Il est élève au collège Hamilton à Mahébourg. Grâce à sa constance, il a obtenu six unités, de quoi rendre fiers non seulement ses parents mais aussi ses enseignants et le directeur de son établissement, Abdool Khaleck Esoof. "Nous n'avons pas les meilleurs élèves qui viennent vers nous en Grade 7, mais nous essayons de les aider du mieux que nous pouvons. Je dois remercier le personnel enseignant pour le travail accompli avec ces jeunes." Dijshay Bhowany ne se départ pas de son sourire. "J'ai fait beaucoup d'effort et de sacrifice pour atteindre mon objectif. Avec le confinement et le Covid, cela n'a pas été une partie de plaisir.Je remercie Jésus de m'avoir aidé à obtenir ces résultats."

À présent, résultats en main, il a les yeux rivés sur les matières qu'il choisira pour terminer son parcours au secondaire. "Je pense opter pour les mathématiques, la chimie et la physique, en matières principales et le français en subsidiaire." Compte-t-il demeurer au Collège Hamilton? Dijshay Bhowany précise qu'il ne voit pas de raison de quitter cet établissement. "Mes professeurs ont toujours été à mes côtés. Ce sont eux qui m'ont aidé à travers des leçons particulières, depuis le Grade 7." Il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il espère aller le plus loin possible et faire, une fois de plus, la fierté de son entourage.

C'est aussi le souhait d'Anjulibai Pricilla Hunnea. Cette jeune élève du collège Saint Andrews est satisfaite de ses résultats et sait aujourd'hui la signification du mot sacrifice. "Ce n'était pas facile de passer deux années en SC. Surtout, travailler alors que les amis et les professeurs avaient le virus du Covid. Il y a aussi eu la peur de passer les examens en plein Covid et avec le masque, sans parler de la chaleur. Surtout lors de l'examen pratique de Food and nutrition." Aujourd'hui, et en attendant la rentrée prévue ce mardi, elle s'accorde quelques jours de "vrai repos".