Ile Maurice: Football féminin - Et si le Lady Club m s'offrait le titre ?

Après sa victoire historique sur la scène internationale dimanche face au Pakistan, la sélection féminine de Maurice peut même viser la première place aujourd'hui contre les Comores. Cette rencontre sera le dernier match des quadricolores en Arabie saoudite où elles participent au Women's International Friendly Tournament.

C'est une nouvelle fois le Prince Saud Bin Jalawi Stadium qui accueillera nos représentantes cet après-midi. Elles se mesureront contre leurs voisines des Comores. Cette rencontre est un peu une répétition générale avant les Jeux des îles (JIOI) où le football féminin est inscrit au programme et où les chances de croiser les Cœlacanthes (prénom de la sélection comoriennes) sont bien réelles.

Après leur victoire historique, les Mauriciennes sont donc dans un bon tempo. Attention toutefois aux Comoriennes qui ne voudront pas quitter le tournoi avec un zéro pointé. Il faudra donc mettre de côté l'euphorie de cette victoire longtemps recherchée. "Les filles ont respecté les consignes et cela a porté ses fruits. C'est une sensation agréable et il faudra qu'elles se donnent à fond une nouvelle fois", a souligné le sélectionneur Kersley Levrai. Sa joueuse Julie Gopal, qui a inscrit le but de la victoire, explique, pour sa part, ce qui a marché durant la rencontre de dimanche. "On avait beaucoup d'envie et d'agressivité. Et le but que j'ai inscrit, je le dédicace à tous ceux qui nous encouragent", confie la milieu de terrain.

C'est le même groupe qui avait affronté le Pakistan qui devrait une nouvelle fois être retenu contre les Comores. En cas de victoire soignée aujourd'hui, Maurice peut finir en tête de ce tournoi amical car dans le même temps, l'Arabie saoudite sera aux prises avec les Pakistanaises. Les Saoudiennes tenteront de boucler la compétition avec le titre à la clé alors que leurs adversaires chercheront le rachat. Après un premier succès, serait-ce maintenant un premier trophée pour la sélection féminine sur la scène internationale ? Il paraît en tout cas largement à la portée des quadricolores.