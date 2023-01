Ile Maurice: Météo - Cheneso pas une menace pour Maurice dans l'immédiat

Tout le monde a les yeux braqués sur le ciel. Après l'émission d'une alerte de veille de fortes pluies hier, le centre météorologique de Maurice s'attend à ce que la pluie s'abatte sur une bonne partie de l'île aujourd'hui, contrairement à la journée d'hier où elle a été plutôt modérée et localisée. À hier soir, l'île était toujours en alerte vigilance mais il y a une possibilité qu'un avis de fortes pluies soit émis. "Tout dépendra. Nous allons étudier la situation pendant la nuit et nous verrons comment sera le temps jeudi matin", a déclaré une prévisionniste à l'express.

Par ailleurs, la dépression tropicale évoluant dans la région nord de Maurice s'est intensifiée en une tempête tropicale modérée au cours de la journée d'hier. Elle a été nommée Cheneso par la météo malgache. Ce système se trouvait alors à 808 km au nord-nord-ouest de Maurice, tout en se déplaçant en direction de l'ouest. Si elle maintient cette trajectoire, la tempête tropicale, qui devrait s'intensifier en forte tempête tropicale au cours de la journée, s'approche de Madagascar. D'ailleurs, la Grande île est passée en "alerte jaune" pour les villages se trouvant sur la région nord-est du pays alors que le système était à environ 360 km de ses côtés. Toutefois, cette tempête tropicale ne devrait pas affecter Maurice et Rodrigues dans l'immédiat. "Elle se déplace vers l'ouest à environ 30 km/h. Cheneso se trouve dans un environnement favorable et s'intensifiera davantage. Elle n'influencera pas directement le temps à Maurice et Rodrigues durant les trois prochains jours", lit-on dans le communiqué de Météo Maurice.

Mais les modèles numériques ne parviennent toujours pas à être d'accord sur le déplacement de ce système. Quelques-uns prévoient sa sortie dans le Canal de Mozambique alors que d'autres simulent une sortie à l'est de Madagascar et la voient prendre la direction de La Réunion. Ce scénario était privilégié par le Centre météorologique régional spécialisé (CMRS) de Météo France, hier matin, mais il a changé d'avis. Il prévoyait que Cheneso allait se déplacer en direction du sud en longeant la partie à l'est de Madagascar pour sortir en mer et prendre la direction de La Réunion, mais dans sa carte de prévisions émise hier après-midi, le centre penche plutôt pour une traversée de Madagascar du nord-est au sud-ouest jusqu'à lundi. Toutefois, ce sont des prévisions sur cinq jours et que ces données peuvent changer à tout moment en soirée.