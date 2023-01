Ile Maurice: Historique du Château Val Ory

C'est une histoire bizarre et intéressante entre l'Iran et l'île Maurice. Deux territoires très lointains qui ne se connaissaient pas avant, se sont retrouvés par une coïncidence à l'époque et par la décision d'un pays tiers.

D'après ce que j'ai lu dans les livres d'histoires, en 1941, Reza Shah Pahlavi (1878-1944), le Roi d'Iran, soucieux de prendre son indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, se rapproche économiquement de l'Allemagne au point que celle-ci devient son premier partenaire commercial.

Ce rapprochement inquiète les Britanniques d'autant plus qu'entre-temps, en 1933, l'Allemagne est devenue Nazie. Quand la Seconde Guerre mondiale (1939-1941) éclate, les Britanniques demandent à Reza Shah d'expulser les Allemands de son pays et de se servir de territoir iranien pour faire passer des armements, ce qu'ayant déclaré la neutralité en 3 juillet 1941, il refuse.

Ce qui pousse la Grande-Bretagne et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) à l'invasion de l'Iran le 25 août 1941. Il était aussi prévu que les troupes alliées pénètrent dans la capitale iranienne. donc Reza Shah voit là la manifestation que son heure a sonnée et qu'il est forcé d'abdiquer le pouvoir en faveur de son fils Mohammad Reza (1919 - 1980) en septembre suivant et être envoyé en exil par les Britanniques.

Dans ce cadre, un bateau anglais le conduisait de Bandar Abas au sud de l'Iran vers Bombay, mais défendu de débarquer, il a dû rester 5 jours à son large. Ensuite, il devait se rendre en Amérique Latine, où les Britanniques ont consenti à le laisser aller, mais alors qu'il est en pleine mer, il apprend que la destination a changé et il est forcé d'aller finalement à l'île Maurice sous la colonie anglaise. Ainsi malgré son opposition, les Anglais, on l'amenait à Maurice et plus précisément au Château Val Ory à Moka au centre de l'île, accompagné par ses proches et ses serviteurs. Ainsi, le nom de l'île Maurice est entré en encyclopédie historique de l'Iran et les deux pays ont commencé à se connaître.

Le Roi iranien

Reza Shah était un homme très fort et très orgueilleux dans son pays. Une fois déchu et déshonoré par les Anglais, il n'a pas pu s'adapter à une petite vie dans cette demeure. Très gêné de sa circonstance, le Roi demanda en 24 octobre 1941 une audience auprès du Sir B. Clifford, le Gouverneur de l'Île, pendant laquelle il a demandé son transfert à un lieu plus confortable. C'est pourquoi après seulement 6 mois, il fut transféré de l'île Maurice à Durban premièrement et ensuite à Johannesburg en Afrique du Sud toujours par les Anglais.

Son entourage racontait qu'Il était très triste durant tout son exile, sans sourire, abattu et trop maigri même abandonné par sa famille. Tous ses derniers moments, il s'enfermait dans la maison, ne goûtant à aucune distraction, pestant contre ses ennemis, surtout les Britanniques. Puis son état cardiaque commence à se détériorer petit à petit.

Le 25 juillet 1944, il reçoit un disque en provenance de Téhéran, sur lequel le message de son fils, Mohammad Reza Shah est enregistré. Il sort de chez lui, se rend à un studio d'enregistrement, où il enregistre lui-même un disque dans lequel il insiste à son fils de ne plus jamais accorder la confiance aux Anglais. Voici, en quelques mots, le testament de Reza Shah à son fils. Le lendemain, Il est découvert inanimé par son majordome Izadi qui venait le réveiller. Un médecin est appelé pour dire que l'ancien empereur, Reza Shah Pahlavi, est mort d'un arrêt cardiaque pendant son sommeil. Après sa mort, son corps est transféré au Caire en Egypte où il est enterré provisoirement, et puis transféré en Iran en avril 1950.

Le sort du Château Val Ory

Personnellement, je ne sais pas ce qui se passait au Château Val Ory après le transfert du Roi à Johannesburg. S'il était toujours à la disposition de la famille royale ou non. Mais en 1972, Mohammad Reza Shah (son fils) l'a acheté officillement par un notair. Depuis lors, c'est la propriété du gouvernement iranien soumise aux dispositions de la Convention de Vienne de 1961.

L'ancienne demeure de Reza Shah est gérée par le Ministère Iranien des Affaires Étrangères via notre Ambassade à Madagascar. Il est d'une superficie d'environ 4 hectares (un terrain et un ancien bâtiment en béton armé de trois étages). Construit au 1913, par l'architecte Pierre Josephe Aristide Régnard (1866-1922), il était le seul entièrement bâtiment fait de béton. Ce sera plus exactement Val Ory II, car l'immeuble actuel, remplace une première maison coloniale, en bois, couverte de bardeaux, construite vers 1860 par les Bourgault de Coudray.

C'est bon de présier que Château Val Ory a sa réplique, à Floréal, sous le nom de Brossard, construit par le même architecte, acheté par la Libye en 1981 qui servait son Ambassade jusquà janvier1984 et fermé maintenant.

N'oublions pas que Val Ory s'enorgueillit d'avoir reçu, pendant la Guerre 1939-45, un autre exilés de marque, soupçonné aussi de sympathie hitlérienne, en la personne de l'ancien Premier ministre yougoslave, Milan Stoyadinovitch (1888-1961) qui était en exil forcé de avril 1941 à avril 1948.

Le château a passé des années de non-exploitation, parce que les conditions régissant les relations entre nos deux pays ne nous permettaient pas d'en faire de bons usages. Les gouvernements précédents à Maurice n'ont pas prêté l'attention nécessaire aux relations avec l'Iran, et chaque fois que nous avons décidé de faire un pas, nous n'avons pas reçu de réponse appropriée.

N'oublions pas de mentionner que le Château Val Ory a été remis au nouveau gouvernement en phase de rénovation, lors de la Révolution iranienne de 11 février 1979. Je pense, c'était la société ZAC Associâtes qui faisait les travaux. Certainement, s'il avait été remis en bon état, la situation aurait été différente.

Bien sûr, personnellement, en tant que diplomate de carrière, suis vraiment désolé que les deux pays n'aient pas pu utiliser ce trésor depuis ces 4 derniers décennies pour renforcer leur coopération.

Mais maintenant que les bonnes conditions sont réunies, j'ai déployé toutes mes forces pour corriger les erreurs du passé. Les évolutions récentes des relations entre les deux pays au cours de ces derniers mois ne nous permettent pas de se comporter comme au paravent, part à port au sort de ce Château.

Lorsque que les relations entre les deux pays étaient à un niveau très bas et qu'on estimait que l'existence de cette propriété dans une zone très éloignée et sans exploitation n'est pas justifiée. Pour cette raison, certains de nos collègues au Ministère des Affaires Étrangère ont soulevé la question de sa vente afin d'éviter des dépenses inutiles. Mais fort heureusement, ce projet a rencontré des oppositions immédiates même au sein dudit Ministère et a été rapidement annulé et classé. Il faut signaler même qu'un moment donné, le gouvernement mauricien voulait l'acheter. Maintenant, je peux dire qu'en Iran, plus personne ne pense à le vendre et l'option de la vente n'est plus d'actualité. Et par la suite, on cherche à présenter un plan adéquat pour son utilisation optimale, et nous travaillons dans ce sens.

L'utilisation envisageable du château

La vision du gouvernement mauricien concernant les relations avec l'Iran est considérée comme très importante pour déterminer le statut et le sort futur du Château Val Ory et le type de son utilisation. Après la visite de la délégation mauricienne à Téhéran au mois d'août 2022, de très bonnes conditions ont été créées dans les deux pays pour porter une attention particulière envers ce Château. Après cette visite, mes collègues au Ministère des Affaires Étrangères cherchent à savoir quel type d'exploitation devrait être fait compte tenu de l'évolution des relations bilatérales, ce qui serait la plus complète et la plus importante exploitation.

Il faut préciser qu'à l'heure actuelle, la préoccupation majeure de nos deux gouvernements n'est que l'utilisation optimale et raisonnable de ce Château afin d'approfondir leures relations amicales et historiques. À cette fin, à mon avis, en tant que responsable actuel et direct des relations bilatérales, la meilleure option est de transformer le Château à une ambassade et que Maurice installe une représentation diplomatique à Téhéran. Quoi qu'il advienne, le Château Val Ory jouera un rôle important dans l'avenir des nos relations.

Relations avec les voisins du Château

Heureusement, j'ai de très bonnes relations avec les gens à l'entourage du Château. Vous savez que nous avons beaucoup de voisins, car le domaine est vaste. A mon arrivée à Maurice, je suis allée leur rendre visite, j'ai frappé à leur porte un par un et en me présentant, je leur ai demandé si cette propriété avait des dérangements durant ces années écoulées ? Bien sûr que les réactions ont été quelque peu différentes.

Mais contrairement à ce que certains médias ont écrit tendancieusement, la quasi totalité des voisins étaient satisfaits et personne n'avait soulevé un quelconque problème. Certains avaient également des suggestions pour mieux gérer les affaires du Château. Un ou deux voisins ont demandé de couper les longues branches des arbres qui ont dépassé leur clôture. Un autre voisin avait coupé les branches supplémentaires des arbres, même s'il s'excusait de ne pas pouvoir nous en informer avant. Pourtant, l'avis d'un des voisins m'a beaucoup surpris quand il disait : les moustiques et les termites du Château viennent chez nous... Je lui ai répondu en plaisantant : comment savez-vous qu'ils viennent de notre côté ? Sur eux, sont-ils écrits " Made in Iran ? " Lorsqu'il s'est rendu compte que ses propos ne sont pas très bien fondé, il a ri et s'excuser. Dans ces échanges, j'ai été bien briffé de situation par les voisins.

Vous savez que Moka est une zone très verte, pleine d'herbe et d'arbres. Par conséquent, la présence de certains insectes et bêtes dans cette zone est inévitable. Comme je l'ai dit, la superficie de ce Château est vaste, et il est naturel que, l'herbe et les branches d'arbres poussent rapidement en raison d'abondance des pluies. J'ai vu d'autres grands jardins et cours à Moka pareil comme Château Val Ory.

Bien sûr que j'ai fait des efforts pour améliorer une certaine situation et ces efforts seront poursuivi jusqu'à l'entière satisfaction de nos chers voisins. Dans l'islam, de nombreuses recommandations ont été faites pour respecter les droits des voisins. C'est pourquoi nous ne voulons pas qu'aucun d'entre eux ne soit mécontent. Je suis même allé au District de Moka et j'ai échangé avec le Charmain et ses collègues pour le bien-être de la population avoisinante.

Les notables de Moka ont formé un groupe MOKAPAV qui organise des réunions sur diverses questions de ce village. J'étais présent à l'une de ces réunions et j'ai exprimé mon point de vue. On a échangé longtemps à propos de Château Val Ory et les activités y affèrent.

Ces personnes ont déjà formé un groupe WhatsApp et je suis également membre de ce groupe et quand je ne suis pas à Maurice, je peux être au courant de ce qui ils partagent.

L'avenir du Château Val Ory

Je sais que Le Château Val Ory est un lieu historique et architectural important pour les Mauriciens. Aussi, qu'on le veuille ou non, les événements qui s'y sont déroulés, constituent une partie de l'histoire contemporaine des iraniens et nous sommes heureux que cette partie de l'histoire de l'Iran soit située à l'Île Maurice. A la suite de cette coïncidence heureuse, cette propriété est devenue le lieu où les deux nations iraniennes et mauriciennes sont reliées. Donc ce Château a une valeur historique pour nous deux Nations, et puisse être un bon prétexte pour qu'Elles se rapprochent davantage. À cet égard, Le Château peut être utilisé un bercea pour approfondir des relations séculaires dans divers domaines, notamment culturels, en travaillant de concert avec le gouvernement et le peuple mauricien.

Naturellement, compte tenu du développement des relations entre les deux pays ces derniers temps, surtout après la visite de la délégation mauricienne de haut rang à Téhéran en août 2022, de bonnes conditions ont été créées pour accorder plus d'attention à ce Château. Ce que l'on peut dire, c'est que Le Château Val Ory jouera un rôle important dans l'avenir des relations entre les deux pays. J'ai discuté avec diverses autorités mauriciennes à cet égard et toutes ont salué l'attention portée à ce Château pour qu'il devint un lieu de fraternité et d'amitié grandissante entre les deux nations.

Réouverture du Château Val Ory au public

Beaucoup de gens veulent le visiter. Les Iraniens qui voyagent à Maurice le consière comme une partie de l'histoire de leur pays, tout comme les Mauriciens qui le considèrent comme un monument architectural. Actuellement, tous mes efforts sont déployés pour favoriser les minimums des conditions pour que toutes les parties intéressées puissent le visiter et à tout moment. Personnellement, je suis désolé que cela n'ait pas été possible jusqu'à présent.

By Hassan Alibakhshi, Ambassadeur de la République Islamique d'Iran dans la région de l'Océan Indien