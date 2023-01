Maroc: "La cause nationale - Pistes diplomatiques et enjeux stratégiques", thème d'un colloque national le 21 janvier à Zagora

Zagora — "La cause nationale : pistes diplomatiques et enjeux stratégiques", est le thème d'un colloque national qui sera organisé, samedi prochain à Zagora, à l'initiative du Laboratoire de Droit Public et de Droits de l'Homme relevant de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia.

Organisé en partenariat avec le Conseil provincial de Zagora, le Conseil communal de Zagora, l'Université Hassan II et le Forum Beni Zouli pour le développement et la communication, cette rencontre vise à faire le point sur les derniers développements de la question du Sahara marocain à la lumière de la consécration de la reconnaissance internationale de la pleine souveraineté du Royaume sur son Sahara.

Selon les organisateurs, ce colloque sera marqué par la participation d'une pléiade d'universitaires, d'intellectuels, de chercheurs et d'experts, dont Abderrahim Manar Slimi, Omar Charkaoui, Said Khamri, Hassan Denane, Mohammed Daoudi, Ahmed Miassaoui, Abdelkabir Ajemi, Mohammed Chadi, Mehdi Mounchid et Rachid El Moudaouar.

Cette rencontre sera, d'après les organisateurs, une occasion de mettre en avant les développements positifs réalisés par le Maroc autour du dossier du Sahara marocain, illustrés notamment par le soutien international croissant à l'initiative marocaine d'autonomie en tant que solution unique à ce conflit artificiel.

La première session de ce colloque sera consacrée à "la politique étrangère du Maroc sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son rôle dans la défense de la cause nationale", alors que la deuxième session abordera "l'initiative marocaine d'autonomie et son efficacité au niveau diplomatique".

Au cours de ces deux sessions, les participants aborderont plusieurs thématiques liées au "Rôle de la société civile dans la défense de la cause nationale", "la défense de la cause nationale à la lumière de la régionalisation avancée" et "la cause nationale à la lumière des derniers changements géostratégiques".