Algérie: Large couverture médiatique du 16e congrès du Front Polisario

- Le président de l'Union des journalistes et écrivains sahraouis, Nafai Ahmed Mohamed, a affirmé mercredi à Dakhla dans les camps de réfugiés sahraouis, que le 16e congrès du Front Polisario bénéficiait d'une large couverture médiatique sahraouie et internationale.

Dans une déclaration à l'APS, en marge des travaux du 16e congrès du Front Polisario "Chahid M'hamed-Khaddad-Lahbib", M. Nafai a précisé que "des dizaines de médias sahraouis et internationaux, ainsi que différents supports et sites spécialisés, voire même des médias indépendants, assurent la couverture médiatique des travaux", faisant état de "plus de 70 médias d'Algérie" présents à ces travaux.

Soulignant la présence à ce congrès d'une importante délégation médiatique accompagnant des membres de la mission du Parlement européen solidaires avec la cause sahraouie, M. Nafai a indiqué qu'il y a "même des supports médiatiques européens, représentant des pays ou l'UE, en sus de la participation de médias d'Afrique du Sud ayant accompagné la délégation sud-africaine de haut niveau qui prend part à ce congrès".

Les congressistes ont voté la réduction du nombre des membres du secrétariat national sahraoui, de 29 à 27 membres, ainsi que la non-inclusion des secrétaires des organisations communautaires comme membres du secrétariat national sahraoui, a indiqué la présidence du congrès.

Plus de 2000 congressistes et 300 personnalités d'Afrique, d'Amérique Latine et d'Europe prennent part au 16e congrès du Front Polisario qui a débuté le 13 janvier.