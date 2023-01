Burkina Faso: FESPACO - 170 films sélectionnés pour la 28e édition

Pour la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) qui se tiendra du 25 février au 4 mars 2023, 170 films seront en compétition dans différentes catégories. La sélection officielle a été dévoilée par le comité d'organisation.

Sur 12 000 films inscrits, 170 issus de trente-cinq pays africains et de la diaspora sont retenus pour la compétition officielle de la 28e édition du Fespaco, repartis dans onze catégories. Il s'agit, entre autres, de 15 longs métrages de fiction, 22 films d'écoles du cinéma, 11 séries télévisées, 16 films d'animation, 14 films panorama, 31 films Fespaco shorts, 12 films dans la catégorie burkinabé, 11 films perspectives, 14 films documentaires. " Nous sommes fiers de voir le cinéma africain gagner du terrain sur le plan international. Ce sont des producteurs, réalisateurs et comédiens qui se battent nuit et jour pour le secteur. Ce Fespaco va être, comme à l'accoutumée, celui des Burkinabé et des Africains. Et j'invite les cinéphiles et les professionnels du monde du cinéma à faire de cette édition une réussite. Le budget estimatif de la présente édition s'élève à environ deux milliards de FCFA ", a déclaré Moussa Alex Sawadogo, délégué général du festival.

Sur le thème " Cinéma d'Afrique et culture de la paix", le Fespaco, l'un des plus grands festivals du cinéma africain qui se tient tous les deux ans à Ouagadougou, mettra au programme de cette 28e édition plusieurs activités, à savoir le marché international du cinéma et de l'audiovisuel, les contes professionnels et des tables rondes, la projection des films dans les salles ouvertes au grand public, une galerie marchande, des visites touristiques, des master class.

Aussi, précise le comité d'organisation, cette édition mettra à l'honneur de nombreux prix, entre autres, le premier prix pour l'Etalon d'or de Yennenga dans la catégorie long métrage de fiction, accompagné d'un trophée et d'une enveloppe de vingt millions de FCFA ; le deuxième prix, l'Etalon d'argent de Yennenga, composé d'un trophée et d'une somme de dix millions de FCFA ; le troisième prix, l'Etalon de bronze de yennenga, composé d'un trophée.

Par cet engagement solennel, le Fespaco ne se contente plus d' être la vitrine du cinéma africain, mais plutôt ambitionne d'être une passerelle entre les générations et un moteur du cinéma futur. Tout ceci pour montrer la dynamique de l'industrie cinématographique africaine et aussi, de ce festival un hub où se rencontrent toutes les créations artistiques africaines et, au-delà, attirer d'autres plateformes internationales.