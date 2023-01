Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Janvier 2023

Guinée : Procès du 28 septembre- Alpha Condé et Sékouba Konaté réclamés à la barre

En Guinée, les avocats de la défense de Moussa Dadis Camara ont fait une demande particulière auprès de tribunal exceptionnel des crimes du 28 septembre 2009.À l'occasion de la 13ème journée de la comparution de Moussa Dadis Camara, président de la Guinée au moment des massacres du 28 septembre 2009, la parole était à la défense de l'ex homme fort du Comité national pour la démocratie et le développement (Cnddd).Dadis Camara qui est poursuivi dans ce procès pour « meurtre, assassinat, viols, pillages, incendies volontaires, vol à main armée, coups et blessures volontaires, torture, enlèvement et séquestration, violence sexuelle, attentat à la pudeur », a toujours nié sa responsabilité dans la commission de ces crimes. Aux premiers jours de son interrogatoire, l'ex chef d'État guinéen a accusé son ancien ministre de la Défense et numero 2 du CNDD, le général Sékouba Konaté d'avoir comploté avec son aide de camp Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba, afin de l'évincer du pouvoir dans l'unique but de le remettre à Alpha Condé, président de la Guinée de décembre 2010 à septembre 2021. (Source : Apa)

Sénégal : Justice- L'opposant politique Ousamane Sonko dénonce un "complot"

Le dirigeant du parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité est inculpé pour viols et menaces de mort depuis 2021.Lors d'une conférence de presse à Dakar, l'opposant politique sénégalais Ousmane Sonko a réagi à la plainte pour viols et menaces de mort déposée contre lui. Selon le candidat à la présidence, cette affaire est « instrumentalisée » par le président Macky Sall. « Nous n'accepterons jamais l'injustice. Personne ne peut m'empêcher, s'il plaît à Dieu, d'être candidat en 2024. Et je ne vois pas le juge qui va me condamner à 5 ans d'emprisonnement dans ce dossier. », a déclaré lors d'un point presse à Dakar Ousmane Sonko. Le dirigeant du parti des Pastef (patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), est accusé par l'ex-employée d'un salon de massage d'avoir exigé des faveurs sexuelles sous la menace d'armes. (Source : Euronews)

Côte d’Ivoire : Activités portuaires-Hausse du chiffre d’Affaires de 6% en 2022 au Paa

Le trafic global à fin 2022 au Port d’Abidjan, s'établit à 28, 33 millions de tonnes, contre 28, 31 millions de tonnes en 2021, soit une croissance de 0,1% par rapport à 2021, pour une plus-value de 18.237 tonnes. Le directeur général du port d'Abidjan, Hien Sié Yacouba, a indiqué ce jeudi, lors d'un échange de vœux avec la communauté portuaire, que le « chiffre d'Affaires prévisionnel s'élève à 126,9 milliards de Francs Cfa révélant une croissance de +6% comparativement à 2021 ». Quant au résultat net, il est de l'ordre de 27,2 milliards de Fcfa (+ 1,08), a ajouté M. Hien Sié Yacouba qui a rappelé qu'en décembre 2022, il a été inauguré le deuxième terminal à conteneurs, dont le coût total est de 596 milliards de Fcfa. (Presse locale)

Mali : Adoption de la nouvelle Constitution- Goita face à la pression politique

Enclenché en juin 2022, le processus d’adoption d’une nouvelle Constitution, en remplacement de celle du 25 février 1992, se poursuit. Mais, à l’approche du référendum prévu pour mars prochain, de plus en plus d’acteurs politiques s’y opposent, appelant à un abandon du projet. Le Président de la Transition, déjà tourné vers la finalisation du texte de l’avant-projet de nouvelle Constitution, va-t-il céder à cette pression et surseoir à l’adoption de cette nouvelle Loi fondamentale du Mali (Source : Journal du Mali)

Burkina Faso : Transport de vivres - Le Pam réclame 20 à 25 millions de dollars au Burkina

Le Programme alimentaire mondial (Pam) a réclamé entre 20 à 25 millions de dollars américains à l’Etat burkinabè pour le transport aérien de ses vivres dans les zones sous blocus terroristes, a appris l’Aib. Le Pam est disposé à transporter les vivres de l’Etat burkinabè, soient 7 000 tonnes, à bord de ses hélicoptères Chinooks, moyennant entre 20 et 25 millions de dollars US, a affirmé la ministre en charge de l’Action humanitaire Nandy Somé/Diallo.

Centrafrique : Commémoration- Le 18 Janvier célébré sous le signe de « prise de conscience »

Les autorités centrafricaines et quelques jeunes centrafricains ont rendu hommage aux Martyrs du 18 janvier 1979, le mercredi à Bangui. Une cérémonie officielle a été organisée devant le monument des Martyrs dans le 1er arrondissement de Bangui. Comme à l’accoutumée, la cérémonie officielle a été marquée par des discours suivis de dépôt des gerbes de fleurs au pied du monument des Martyrs. Plus de 200 élèves, étudiants ainsi que quelques autorités et rescapés des évènements de 1979 y étaient présents. (Source : abangui.com)

Ethiopie : Production d’énergie- Les EAU vont développer deux centrales solaires photovoltaïques

L'Ethiopie a conclu un accord avec la société d'énergie renouvelable Masdar des Emirats arabes unis (EAU) pour développer conjointement deux centrales solaires photovoltaïques d'une capacité combinée de 500 mégawatts (MW).Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, et le directeur exécutif de Masdar, Fawaz Al Muharrami, ont signé l'accord en marge de la « Semaine de la durabilité 2023 » qui se tient à Abu Dhabi, a déclaré mercredi le ministère éthiopien des Affaires étrangères dans un communiqué. Selon les termes de l'accord, les deux parties vont développer conjointement deux projets d'énergie solaire en Éthiopie, d'une capacité totale de production d'électricité de 500 Mw. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu le plaisir d'assister à la signature de l'accord en compagnie du président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohamed Bin Zayed, à Abu Dhabi mardi. Selon le Premier ministre, ces projets aideront l'Éthiopie à utiliser ses « ressources incomparables en énergie renouvelable ». ( Source : Apa)

Rdc : Crimes de guerre- Découverte de charniers dans l’Est du pays

Des dizaines de fosses communes de civils ont été découvertes dans l'est rétif de la République Démocratique du Congo, selon un responsable de la mission de l'Onu dans la région. Le porte-parole de l'Organisation des Nations-Unies (Onu) , Farhan Haq, a déclaré que les soldats de la paix qui ratissent la région instable de l'Ituri avaient découvert au moins plusieurs dizaines de sites d'enterrement collectif contenant les corps de 42 personnes, dont des femmes et des enfants. Les victimes, presque toutes des civils, ont pu être tuées lors des récents troubles en Ituri, région infestée de milices armées. Selon le fonctionnaire de l'Onu, la plupart des corps ont été retrouvés dans des sites situés dans et autour du village de Nyamamba. (Source : France24)

Cameroun : Gouvernance- Paul Biya signe quatre décrets de nomination

Selon le journal du Cameroun, le président de la République a rendu publics quatre textes désignant les nouveaux membres du conseil d’administration de la Camwater, de l’Inc, de la Cnps et un directeur général.Plusieurs personnalités issues de diverses administrations vont à compter de ce 18 janvier 2023 siéger au conseil d’administration de l’Institut national de la cartographie, du conseil d’administration de la Camwater et du conseil d’administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour un mandat de trois ans renouvelables une fois. Un quatrième décret nomme le directeur général de la Mission de développement intégré des Monts mandara.